更新版 1-台湾货币市场：短率持平，关注明日国库券标售结果

* 短率持平上日

* 国库券标售测试市场对一年期券种看法

* 两年央行存单标售结果较预期为高，或对一年国库券有止稳效果 (更新拆款数据及存单细节)

记者 林妙容

路透台北8月12日 - 台湾银行间短率周一变化不大。市场市况平平，银行虽仍钱多，但去化管道未能增加，拆款利率不动如山，市场转向观察明日将标售的364天期国库券，确认长期利率走扬气氛是否将影响一年期的券种。

上周央行标售两年期定存单，加权平均得标利率较市场预期为高。市场资金调拨人士认为，金融同业间对短率看法似有微妙转变，对去化资金的需求不再过份着墨，缓慢转以考量较长天期利率走扬的风险。

台湾央行标售的100亿台币两年期存单，加权平均得标利率为0.78%，高于市场预期，较此前标售的364天期存单0.63%高出15基点。

本月初标售的1,000亿台币364天期存单加权平均得标利率为0.63%，已连续五个月度走跌。

〞现在应该已经没有人再那么不理智了吧...一年算是稍长了一些。〞一位本地银行交易员说。

台湾央行周二(13日)将代财政部标售300亿台币的364天期国库券，14日发行。路透周一调查六家金融机构，预估决标贴现率中值在0.62-0.65%左右。预测高低位区间则在0.60-0.66%。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收在0.386%，上日收报0.385%。今日区间在0.295-0.395%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率在0.380-0.500%，上日为0.380-0.420%。

**短票利率持平上日**

在短票市场方面，票券商人士指出，本周发票量在周四前仍维持低量，券少钱多的情况没有改变，但银行端不乐见利率持续下滑，今日利率暂止于当前区间。

一大型票券商指出，初级市场中油、台电的票源供应没有明显增加，票券商资金缺口亦不高，依靠拆款及企业法人资金的供应即已足够，与银行承作的意愿不高，本周将视票源供应情况再测试银行端是否能接受利率下调。

但一本地银行端资金调度人士指出，0.66%的买票利率多为一周内极短天期的成交，两周至30天的商业短票银行仍坚持以0.67%成交，天期有别。

今日30天期短票利率主要交投在0.66-0.67%，与上日相同。

台湾央行周一存单到期金额3,936亿台币，今日共发行3,941亿台币存单，含100亿两年期存单。存单发行余额增5亿台币。

本周央行存单到期总额为1兆4,460.9亿台币，其他交易日分别为周二1,532.5亿、周三3,622.5亿、周四3,843.9亿及周五1,526亿。

拆款中心 资料显示，周一超额准备为负313亿台币，累计超额准备为1,304亿，加计前期1%的超额准备为2,679亿台币。

**RP利率稳在低位**

债券市场附买回(RP)成交利率区间大致平稳，基金钱多，需券孔急，交易商认为，若是资金持续宽松，不排除公债与公司债附买回利率向区间低位靠拢。

今日虽有央行两年期定存单的交割，但对市场毫无紧缩的影响。而本周市场并无新的公司债交割，仅有新发行国库券，估计对目前市场的需求量来说，仍是不足。

一位证券商交易员表示，〞RP利率也是已经来到低点，除非市场太滥，要不然利率要下去也是有点困难，顶多向低位靠拢。〞

一位票券商交易主管则表示，RP利率看来持续缓慢走低，市场的资金太多，一开门常有无法收钱的情况，但钱还是会想要进来，有时候是〞我们开什么利率客户都收〞，这也显示市场的资金没有什么出路。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%。一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%。大致和上交易日相似。

议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.50-0.61%；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.65%，和上日水位大致相同。