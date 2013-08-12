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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 15:48 BJT

《汇市简讯》亚洲账户卖盘打压澳元/美元

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* 亚洲账户卖盘拖累澳元/美元下降逾0.25美分，逼近0.9173

* 0.9173是亚洲低点(0.9172为周五伦敦市场早盘高位)

* 0.9150(期权到期)和0.9135(8月8日高点)提供额外支撑

* 现汇价在亚洲市场触及13日峰值(0.9215是周五高点)

* 0.8848是上周所及三年高位，随后市场大举空头回补。(完)

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