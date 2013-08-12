版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 15:48 BJT

标题新闻：预计印尼央行将在周四维持指标利率在6.5%不变--路透调查

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐