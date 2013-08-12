版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 16:06 BJT

金属期市：伦铜续涨至两个月高点，因中国数据提振需求前景

0715GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7301.25 27.25 +0.37 -7.92

上海期铜 52460 900 +1.75 -9.05

COMEX期铜 3.32 0.01 +0.42 --

LME期铝 1885.75 13.75 +0.73 -8.94

上海期铝 14425 100 +0.70 -6.00

LME期锌 1945.00 1.00 +0.05 -5.74

上海期锌 14940 -605 -3.89 -3.89

LME期镍 14900.00 220.00 +1.50 -13.14

LME期铅 2191.25 11.25 +0.52 -6.36

上海期铅 14445.00 220.00 +1.55 -5.28

LME期锡 22200.00 125.00 +0.57 -5.13

LME/上海套利价差^ -232

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 石冠兰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐