东南亚股市：涨跌互见，新加坡市场受GDP数据提振

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
印尼股市 上周休市一周后于今日恢复交易，下跌0.7%。
MNC Securities研究主管Edwin Sebayang称，此跌势部分反映了该地区多数市场上周下跌，印尼股市料将补跌。
以市值计印尼最大企业PT Astra International Tbk 下跌1.5%，此前一家券商下调该公司获利预估。
马来西亚股市 上涨0.3%，扳回上周的温和跌幅。菲律宾股市 上升0.6%，上周表现最糟糕。越南股市 下滑0.06%，数只绩优股下跌。
泰国股市周一适逢公共假期而休市，将于周二恢复交易。
多数亚洲股市周一上涨。中国股市飙升至一个月高点，因上周该国公布乐观数据鼓舞投资者，但日股日经指数降至六周低点，之前该国公布的第二季国内生产总值(GDP)表现疲弱。(完)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选