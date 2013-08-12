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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 16:06 BJT

东南亚股市：涨跌互见，新加坡市场受GDP数据提振

印尼股市 上周休市一周后于今日恢复交易，下跌0.7%。

MNC Securities研究主管Edwin Sebayang称，此跌势部分反映了该地区多数市场上周下跌，印尼股市料将补跌。

以市值计印尼最大企业PT Astra International Tbk 下跌1.5%，此前一家券商下调该公司获利预估。

马来西亚股市 上涨0.3%，扳回上周的温和跌幅。菲律宾股市 上升0.6%，上周表现最糟糕。越南股市 下滑0.06%，数只绩优股下跌。

泰国股市周一适逢公共假期而休市，将于周二恢复交易。

多数亚洲股市周一上涨。中国股市飙升至一个月高点，因上周该国公布乐观数据鼓舞投资者，但日股日经指数降至六周低点，之前该国公布的第二季国内生产总值(GDP)表现疲弱。(完)
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