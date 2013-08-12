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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 16:18 BJT

全球金市：现货金连涨四日，SPDR黄金持仓量两个月来首次上扬

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1330.51 16.51 +1.26 -20.54

现货银 21.07 0.54 +2.63 -30.42

现货铂金 1501.49 1.99 +0.13 -2.18

现货钯金 742.47 2.97 +0.40 7.29

COMEX期金 1330.10 17.90 +1.36 -20.63 37311

COMEX期银 21.02 0.61 +2.98 -30.66 13997

汇率

欧元/美元 1.3311

美元/日圆 96.79

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/王翔琼；审校 田建华/张若琪)
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