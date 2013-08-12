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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 16:05 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高，盘中触及两个半月高位

"上海期胶上涨，并推高东京期胶。"Fujitomi一分析师说道，并补充道预期本周期胶将呈震荡走势，因日本人多离场休假中。

上海1月主力期胶 涨2.3%，报每吨19,720元人民币。

中国国家统计局周五公布，7月工业增速快步回升至同比增长9.7%，零售销售增速为13.2%；1-7月固定资产投资增速为20.1%。 令投资者感到宽心，中国股市等亦因此大涨。

新加坡商品交易所9月期胶 报每公斤245美分，涨17.1美分，新加坡第二季经济增速快于预期。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉; 审校 田建华)
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