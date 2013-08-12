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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 16:10 BJT

背景资料：中国跨境贸易及直接投资人民币结算量一览

路透香港8月12日 - 
 中国人民银行最新数据显示，2013年7月跨境贸易人民币结算量为3,570亿元，较前一个月略降。7月货
 物贸易人民币结算量为2,319亿元，较6月环比增10.9%。
 
     环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)指出，人民币在国际的使用意愿持续增加，6月的支付排名连
 升两位，跻身全球十大支付货币在望。               
 
     2012年全年跨境贸易人民币结算业务累计为2.94万亿元，较上年的2.08万亿元成长41.3%。直接投
 资人民币结算业务为2,802亿元，按年增长152.66%。   
 
     以下为中国人民银行公布的跨境贸易人民币结算量及直接投资人民币结算量数据(单位：亿元人民
 币)
 
              跨境贸易    货物贸易    服务贸易    对外直接   外商直接
             人民币结算              及其他        投资      投资
   2013.07     3,570      2,319     1,251        22       279
   2013.06*    3,587      2,091     1,395        78       424
   2013.05     3,643      2,285     1,358        35       215
   2013.04     3,270      2,232     1,038        27       202
   2013.03*    4,205      2,864     1,380        61       338
   2013.02     2,655      1,871       784         8       155
   2013.01     3,140      2,257       883        11       281
   2012.12*    3,529      2,491     1,023        39       557
   2012.11     3,038      2,244       794        21       232
   2012.10     2,333      1,665       668        11       176
   2012.09*    2,830      1,931       886        10       285
   2012.08     2,710      1,900       810        12       200
   2012.07     2,441      1,683       758        12       142
   2012.06     2,593      1,689       904        35       164
   2012.05     2,160      1,476       684        30       160
   2012.04     1,962      1,355       607        93       124
   2012.03     2,613      1,879       734         8       219
   2012.02     1,907      1,336       571         4       116
   2012.01     1,284        951       333        17       135
 
   注：*为依照季度数字计算而得。(完)
 
 (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
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