中国债市：市场信心疲弱现券震荡，关注明日公开市场到期资金量

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京8月12日 - 中国银行间债市周一现券收益率震荡；交易员表示，上周机构显示出对中长债配置乏力，一级带动二级走弱，而本周新债供给步伐不见放缓，加之市场对长期资金前景心存谨慎，多重因素作用致市场信心难以扑捉有效支撑。
交易人士并称，虽然本周到期资金规模不少，但明日将有三年期央票到期，央行是否将对其进行续作值得关注。据路透计算，本周公开市场将有1,300亿元央票到期，及460亿元逆回购到期。其中，周二有860亿元三年期央票到期。
华南一券商交易员表示，今日现券收益率窄幅波动，其中五年国债上了大约1-2个基点(bp)，而同期限固息国开金融债稍趋下行，10年国债的双边略微向上。
华北一银行交易员指出，市场信心比较弱，特别是对中长期限后市不是特别看好，主要几方面因素：第一央行现在“锁长放短”的公开市场操作方式，令机构预期中长期资金面不会太好；另外当前一级市场发行节奏偏快，发行量也不少，而市场本来配置需求就疲弱，搏边际心态强，所以从这个角度说一级不给力，就带动二级往上走。
“10年国债收益率是创出一个阶段高点，从这个角度来说应该是挺有吸引力的，但大家就是没有信心去投，看不到什么可以去碰中长期债券的机会。”她说。
本周财政部将招标发行两期国债，分别为300亿元人民币三年固息品种和150亿元六个月期贴现品种，此外还有国开行至多300亿元五期固息增发债、进出口行至多270亿元三期固息债以及200亿元铁道债等新债招标。
中国广发银行发布最新银行间市场周报认为，目前没有投资盘大举建仓的迹象，交易盘的性质决定了行情走势反复无常。所以如果本周资金面继续宽松，不建议继续建仓长端品种，可以考虑5年这个拐点。当然，如果7天逆回购利率持平在4.0%，势必会有负面影响，可以选择观望为主。总之，大环境不支持收益率有明显下行机会的情况下，谨慎为主。
业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续申报三个月央票需求，同时亦可上报正/逆回购需求，其中逆回购期限包括七天和14天，正回购为28天期。
路透上周五报导称，已有中西部省市银监局下发文件要求辖内农信社，若监管评级3级以下的存差资金应以低风险业务为主，原则上不得购买国债、金融债等低风险资产以外的其他所有企业债、理财、信托等产品。
对此北京一券商分析师认为，从目前获得消息看仅为部分省市针对农信社下发此规定，范围相对有限，所以暂对信用债等券种影响或有限。
剩余期限约9.78年的附息国债130011券最新报价收益率 在3.88%/3.81%，上日尾盘收报3.86%/3.82%。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
------------------------------
今日 2.9877 3.6827
上日 2.9265 3.6557
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 3.8136/3.7527 国债参考率报价 3.4882/3.4118 金融债参考率报价 4.1411/4.0847(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 康熙泽；审校 黄凯)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选