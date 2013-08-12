中国债市：市场信心疲弱现券震荡，关注明日公开市场到期资金量

路透北京8月12日 - 中国银行间债市周一现券收益率震荡；交易员表示，上周机构显示出对中长债配置乏力，一级带动二级走弱，而本周新债供给步伐不见放缓，加之市场对长期资金前景心存谨慎，多重因素作用致市场信心难以扑捉有效支撑。

交易人士并称，虽然本周到期资金规模不少，但明日将有三年期央票到期，央行是否将对其进行续作值得关注。据路透计算，本周公开市场将有1,300亿元央票到期，及460亿元逆回购到期。其中，周二有860亿元三年期央票到期。

华南一券商交易员表示，今日现券收益率窄幅波动，其中五年国债上了大约1-2个基点(bp)，而同期限固息国开金融债稍趋下行，10年国债的双边略微向上。

华北一银行交易员指出，市场信心比较弱，特别是对中长期限后市不是特别看好，主要几方面因素：第一央行现在“锁长放短”的公开市场操作方式，令机构预期中长期资金面不会太好；另外当前一级市场发行节奏偏快，发行量也不少，而市场本来配置需求就疲弱，搏边际心态强，所以从这个角度说一级不给力，就带动二级往上走。

“10年国债收益率是创出一个阶段高点，从这个角度来说应该是挺有吸引力的，但大家就是没有信心去投，看不到什么可以去碰中长期债券的机会。”她说。

本周财政部将招标发行两期国债，分别为300亿元人民币三年固息品种和150亿元六个月期贴现品种，此外还有国开行至多300亿元五期固息增发债、进出口行至多270亿元三期固息债以及200亿元铁道债等新债招标。

中国广发银行发布最新银行间市场周报认为，目前没有投资盘大举建仓的迹象，交易盘的性质决定了行情走势反复无常。所以如果本周资金面继续宽松，不建议继续建仓长端品种，可以考虑5年这个拐点。当然，如果7天逆回购利率持平在4.0%，势必会有负面影响，可以选择观望为主。总之，大环境不支持收益率有明显下行机会的情况下，谨慎为主。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续申报三个月央票需求，同时亦可上报正/逆回购需求，其中逆回购期限包括七天和14天，正回购为28天期。

路透上周五报导称，已有中西部省市银监局下发文件要求辖内农信社，若监管评级3级以下的存差资金应以低风险业务为主，原则上不得购买国债、金融债等低风险资产以外的其他所有企业债、理财、信托等产品。

对此北京一券商分析师认为，从目前获得消息看仅为部分省市针对农信社下发此规定，范围相对有限，所以暂对信用债等券种影响或有限。

剩余期限约9.78年的附息国债130011券最新报价收益率 在3.88%/3.81%，上日尾盘收报3.86%/3.82%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 2.9877 3.6827

上日 2.9265 3.6557

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 3.8136/3.7527 国债参考率报价 3.4882/3.4118 金融债参考率报价 4.1411/4.0847(完)

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