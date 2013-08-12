《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--8月12日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透香港8月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本 地时间16:08时,1港元=0.78942人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为4.29%，低于上交易日收盘的5.49%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格 A/H股比 (元) (港元) 价 工商银行 3.95 5.12 0.98 建设银行 4.36 5.82 0.95 中国银行 2.69 3.24 1.05 农业银行 2.49 3.24 0.97 招商银行 11.05 13.30 1.05 中信银行 3.58 3.71 1.22 交通银行 3.95 5.21 0.96 民生银行 8.89 8.06 1.40 中国人寿 13.87 19.22 0.91 中国平安 34.51 53.15 0.82 中国太保 16.82 25.55 0.83 中信证券 11.30 15.14 0.95 新华人寿 23.19 21.35 1.38 海通证券 11.60 10.62 1.38 华能国际 5.86 8.15 0.91 大唐发电 5.19 3.38 1.95 华电国际 3.20 3.31 1.22 中煤能源 5.47 4.84 1.43 中国神华 17.14 24.50 0.89 中国石油 8.14 9.19 1.12 兖州煤业 11.30 6.54 2.19 中国石化 4.53 5.81 0.99 上海石化 8.19 2.65 3.91 中海油服 16.16 17.68 1.16 仪征化纤 8.47 2.12 5.06 中国铝业 3.38 2.63 1.63 江西铜业 17.93 15.10 1.50 洛阳钼业 8.01 3.20 3.17 紫金矿业 2.59 1.85 1.77 马钢股份 1.64 2.04 1.02 鞍钢股份 3.08 5.03 0.78 重庆钢铁 2.88 1.16 3.15 海螺水泥 16.24 25.80 0.80 洛阳玻璃 5.05 1.44 4.44 北人股份 9.87 3.61 3.46 中联重科 5.44 6.22 1.11 金隅股份 5.21 5.30 1.25 中国国航 4.02 5.17 0.98 东方航空 2.43 2.41 1.28 南方航空 2.70 2.94 1.16 中国远洋 2.87 3.44 1.06 中海集运 1.99 1.99 1.27 中集集团 11.39 12.78 1.13 中海发展 3.58 3.74 1.21 宁沪高速 5.33 8.40 0.80 深高速 2.81 2.65 1.34 成渝高速 2.70 1.96 1.75 皖通高速 3.54 3.45 1.30 广深铁路 2.39 3.40 0.89 中国南车 4.16 5.73 0.92 中国交建 4.14 6.34 0.83 中国铁建 4.92 7.99 0.78 中国中铁 2.75 4.18 0.83 长城汽车 43.29 36.95 1.48 比亚迪 35.76 31.40 1.44 广汽集团 8.31 7.51 1.40 青岛啤酒 44.14 62.55 0.89 广州药业 37.48 29.80 1.59 新华制药 4.39 2.07 2.69 海信科龙 8.30 5.41 1.94 南京熊猫 8.09 3.44 2.98 晨鸣纸业 4.08 3.00 1.72 上海医药 12.14 16.00 0.96 中兴通讯 15.56 14.10 1.40 东方电气 10.60 11.16 1.20 潍柴动力 19.19 28.50 0.85 东北电气 2.35 0.95 3.13 广船国际 10.73 7.28 1.87 经纬纺机 8.13 5.07 2.03 昆明机床 4.96 1.96 3.21 一拖股份 7.61 5.24 1.84 北辰实业 2.96 1.81 2.07 创业环保 8.68 3.23 3.40 中国中冶 1.67 1.44 1.47 金风科技 5.82 4.61 1.60 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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