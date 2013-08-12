更新版 1-中国汇市：人民币微收升，连三天尾盘大行购汇令6.12关卡易手

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 即期收盘微升，中间价连六日升值 * 即期近日在6.12处反复波动 * 连三日尾盘出现大行购汇令市场思量 * 客盘方向仍偏向温和升值 (更新收盘报价并新增评论) 路透北京8月12日 - 人民币兑美元即期 周一微幅收升，中间价连续第六天保 持升值。交易人士表示，虽然客盘结汇推动即期升值，但连续第三天在尾盘出现大行购汇， 令6.12元关卡得而复失。短期内交投仍受谨慎情绪主导，严密观察政策面导向和市场异常动 态。 他们表示，仅从大行尾盘购汇来看，还无法肯定究竟是监管层干预还是客盘行为，但从 各行了解的情况看，近期客盘还是以结汇为主，大额需求在谨慎情绪下应不会贸然出现。 此外，由于今天还未超过20号文要求的调整综合头寸时限（每月前10个工作日），也有 部分银行存在购汇需求，但数量应该也不大。因此，推测还是以监管层干预的可能性为大。 华北一股份行交易员说，近期客盘以结汇为主，但近几天情况有变。“前两周市场结汇 很多啊，要不人民币也不会突破6.12。但从上周四就开始购汇多了起来，而且连续三天始终 都是下午3点后出来，然后将收盘推到6.12上方。” 他认为还是有一些监管层干预的迹象，且短时间的干预还不会影响市场预期，“但如果 6.12就是央行底线一直干预的话，市场肯定会看到的，预期就会受影响。” 该交易员补充说，今天下午已经看到有部分银行提前买入美元，所以看到购汇出现的时 间要早于3点。“有银行估计今天央行还会出来干预，就提前出来买了。整个午盘不能说一 大波购汇，也至少从6.1190买到了6.1220。” 上海一股份行交易主管表示，总体上结汇偏大的局面不会改变，就供求来讲有升值的压 力，但从中间价、实际干预的效果来看，监管层可能不愿意升值那么快。出口7月份好一些 ，但从数字上看还没有好到说可以容许人民币进一步升值的程度。短期可能仍以区间振荡为 主，中间价可能在6.16-6.18之间运行。 上海另一股份行交易员认为，上周出炉的中国数据偏乐观，而来自美国的信号还是很模 糊，这为人民币提供了一些支撑。即期上人民币有稍微走强的动力，美元兑人民币掉期点数 也稍微下降。 东京汇市美元兑日圆周一受平仓操作推动小幅上涨；稍早美元曾下跌，因日本国内生产 总值(GDP)数据显示第二季增速较预期缓慢，引发投资者削减曝险仓位。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1223 6.1230 0.01% 中间价 6.1665 6.1668 0.00% 成交额 133亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.78% (上限±1 日高 日低 %) 日内波动幅度(pips) 43 6.1187 6.1230 2013年来即期升贬值幅度 1.76% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF 1,070 XS> 离岸人民币市场,北京时间16:59 今日 上日 1年期NDF 6.2595/25 6.2555 CNH即期 6.1182/07 6.1187 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 林高丽)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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