更新版 1-中国汇市：人民币微收升，连三天尾盘大行购汇令6.12关卡易手

* 即期收盘微升，中间价连六日升值 * 即期近日在6.12处反复波动 * 连三日尾盘出现大行购汇令市场思量 * 客盘方向仍偏向温和升值 (更新收盘报价并新增评论) 路透北京8月12日 - 人民币兑美元即期 周一微幅收升，中间价连续第六天保 持升值。交易人士表示，虽然客盘结汇推动即期升值，但连续第三天在尾盘出现大行购汇， 令6.12元关卡得而复失。短期内交投仍受谨慎情绪主导，严密观察政策面导向和市场异常动 态。 他们表示，仅从大行尾盘购汇来看，还无法肯定究竟是监管层干预还是客盘行为，但从 各行了解的情况看，近期客盘还是以结汇为主，大额需求在谨慎情绪下应不会贸然出现。 此外，由于今天还未超过20号文要求的调整综合头寸时限（每月前10个工作日），也有 部分银行存在购汇需求，但数量应该也不大。因此，推测还是以监管层干预的可能性为大。 华北一股份行交易员说，近期客盘以结汇为主，但近几天情况有变。“前两周市场结汇 很多啊，要不人民币也不会突破6.12。但从上周四就开始购汇多了起来，而且连续三天始终 都是下午3点后出来，然后将收盘推到6.12上方。” 他认为还是有一些监管层干预的迹象，且短时间的干预还不会影响市场预期，“但如果 6.12就是央行底线一直干预的话，市场肯定会看到的，预期就会受影响。” 该交易员补充说，今天下午已经看到有部分银行提前买入美元，所以看到购汇出现的时 间要早于3点。“有银行估计今天央行还会出来干预，就提前出来买了。整个午盘不能说一 大波购汇，也至少从6.1190买到了6.1220。” 上海一股份行交易主管表示，总体上结汇偏大的局面不会改变，就供求来讲有升值的压 力，但从中间价、实际干预的效果来看，监管层可能不愿意升值那么快。出口7月份好一些 ，但从数字上看还没有好到说可以容许人民币进一步升值的程度。短期可能仍以区间振荡为 主，中间价可能在6.16-6.18之间运行。 上海另一股份行交易员认为，上周出炉的中国数据偏乐观，而来自美国的信号还是很模 糊，这为人民币提供了一些支撑。即期上人民币有稍微走强的动力，美元兑人民币掉期点数 也稍微下降。 东京汇市美元兑日圆周一受平仓操作推动小幅上涨；稍早美元曾下跌，因日本国内生产 总值(GDP)数据显示第二季增速较预期缓慢，引发投资者削减曝险仓位。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1223 6.1230 0.01% 中间价 6.1665 6.1668 0.00% 成交额 133亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.78% (上限±1 日高 日低 %) 日内波动幅度(pips) 43 6.1187 6.1230 2013年来即期升贬值幅度 1.76% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF 1,070 XS> 离岸人民币市场,北京时间16:59 今日 上日 1年期NDF 6.2595/25 6.2555 CNH即期 6.1182/07 6.1187 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 林高丽)