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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 17:22 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币微收升，连三天尾盘大行购汇令6.12关卡易手

* 即期收盘微升，中间价连六日升值
    * 即期近日在6.12处反复波动
    * 连三日尾盘出现大行购汇令市场思量
    * 客盘方向仍偏向温和升值

 (更新收盘报价并新增评论)
    路透北京8月12日 - 人民币兑美元即期 周一微幅收升，中间价连续第六天保
持升值。交易人士表示，虽然客盘结汇推动即期升值，但连续第三天在尾盘出现大行购汇，
令6.12元关卡得而复失。短期内交投仍受谨慎情绪主导，严密观察政策面导向和市场异常动
态。
    
    他们表示，仅从大行尾盘购汇来看，还无法肯定究竟是监管层干预还是客盘行为，但从
各行了解的情况看，近期客盘还是以结汇为主，大额需求在谨慎情绪下应不会贸然出现。
    
    此外，由于今天还未超过20号文要求的调整综合头寸时限（每月前10个工作日），也有
部分银行存在购汇需求，但数量应该也不大。因此，推测还是以监管层干预的可能性为大。
    
    华北一股份行交易员说，近期客盘以结汇为主，但近几天情况有变。“前两周市场结汇
很多啊，要不人民币也不会突破6.12。但从上周四就开始购汇多了起来，而且连续三天始终
都是下午3点后出来，然后将收盘推到6.12上方。”
    
    他认为还是有一些监管层干预的迹象，且短时间的干预还不会影响市场预期，“但如果
6.12就是央行底线一直干预的话，市场肯定会看到的，预期就会受影响。”
    
    该交易员补充说，今天下午已经看到有部分银行提前买入美元，所以看到购汇出现的时
间要早于3点。“有银行估计今天央行还会出来干预，就提前出来买了。整个午盘不能说一
大波购汇，也至少从6.1190买到了6.1220。”

    上海一股份行交易主管表示，总体上结汇偏大的局面不会改变，就供求来讲有升值的压
力，但从中间价、实际干预的效果来看，监管层可能不愿意升值那么快。出口7月份好一些
，但从数字上看还没有好到说可以容许人民币进一步升值的程度。短期可能仍以区间振荡为
主，中间价可能在6.16-6.18之间运行。
        
    上海另一股份行交易员认为，上周出炉的中国数据偏乐观，而来自美国的信号还是很模
糊，这为人民币提供了一些支撑。即期上人民币有稍微走强的动力，美元兑人民币掉期点数
也稍微下降。
            
    东京汇市美元兑日圆周一受平仓操作推动小幅上涨；稍早美元曾下跌，因日本国内生产
总值(GDP)数据显示第二季增速较预期缓慢，引发投资者削减曝险仓位。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    
 在岸市场人民币兑美元                    今日         上日      升贬
            即期成交价格               6.1223        6.1230    0.01%
                  中间价               6.1665        6.1668    0.00%
            成交额                    133亿美元                   
                                                                  
          日内相对于中间价最大波幅  0.78% (上限±1    日高      日低
                                          %)                  
                日内波动幅度(pips)        43         6.1187    6.1230
            2013年来即期升贬值幅度      1.76%                         
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF      1,070                     
                               XS>                            
                                                                  
 离岸人民币市场,北京时间16:59            今日         上日        
             1年期NDF                 6.2595/25      6.2555       
                     CNH即期          6.1182/07      6.1187       
    
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)    

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 (发稿 李然; 审校 林高丽)
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