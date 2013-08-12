版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 16:47 BJT

新兴汇市：坡元触及八周高点后走低，印度央行措施提振卢比上扬

亚洲         当日       今年以来      2012年
                             最新报价     上日尾盘       涨跌%        涨跌%       收市价
                                                                                     
 日圆                             96.73        96.21        -0.54       -10.28        86.79
 坡元                            1.2613       1.2575        -0.30        -3.12       1.2219
 台币                            29.980       29.955        -0.08        -2.82       29.136
 韩元                           1113.59      1112.20        -0.12        -3.86      1070.60
 泰铢                             31.19        31.24        +0.16        -1.86        30.61
 菲律宾披索                       43.68        43.58        -0.23        -6.02        41.05
 印尼卢比                      10280.00     10280.00        +0.00        -6.32      9630.00
 印度卢比                         60.72        60.88        +0.26        -9.44        54.99
 马币                            3.2455       3.2545        +0.28        -5.78       3.0580
 人民币                          6.1218       6.1230        +0.02        +1.77       6.2303
 (完)
      
      
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面   
    汇市主要消息预告 汇市技术面解析 
    国际汇市报导         汇率路透调查    
    所有外汇新闻        指标利率一览    
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测 
    英镑报导             瑞郎报导           
    澳元报导             加元报导           
    人民币报导           台币报导           
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价       
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          

 (编译 李春喜/王翔琼；审校 艾茂林/王兴亚)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐