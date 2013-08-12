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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 16:54 BJT

更新版 1-中国货币市场：主要回购利率微涨，隔夜供给略显紧但预期总体平稳

路透上海8月12日 - 中国银行间资金市场周一主要回购加权利率 微幅上行。交易员表示，早盘初段资金略显紧凑，隔夜需求略多，但供给不旺，稍后随着大行开始融出资金，整体资金面开始趋于平衡。

他们并指出，随着公开市场逆回购重出江湖，机构预期较稳定，而资金供需格局较前两月紧张时有所改变，供应方倾向出长期资金，而需求方则愿意融入隔夜类短期品种。

“(今天资金)开始有点紧，隔夜供给不多，现在好一些了，大行出钱了。”华东一商业银行交易员称。

上海一商业银行交易员也表示，“今天早上短的(资金)开始好像有点紧，最近经常这样，大行不出，其它的就会谨慎一点。”

上述华东交易员还提到，从上周开始，隔夜资金供给略逊于需求，一方面央行逆回购利率在下行，引导市场资金成本稳步回购，另一方面逆回购本身就稳定了资金面预期。

“借钱的认为预期稳定，倾向拿短的，价格也低，供应方肯定是希望出长的，七天或者14天的。”她称。

业内人士周一透露，公开市场一级交易商本周可继续申报三个月央票需求，同时亦可上报正/逆回购需求，其中逆回购期限包括七天和14天，正回购为28天。

上周央行继续通过公开市场逆回购操作来稳定市场预期，中标利率大幅下行，则清晰传达其引导资金利率稳步回归的政策意图。而对央行三年央票到期续发的创新之举，市场也从最初的“锁长放短”政策解读，转为偏中性看待。下周逆回购利率仍有望追随二级市场进一步小幅下调，预计银行间七天回购的利率中枢最终可能会落在3.5%-4%之间。

今日银行间市场质押式回购总成交量为5,844.56亿元人民币，略高于上日的5,638.58亿元；其中隔夜品种成交4,688.80亿元亿元，上日为4,718.95亿元。

以下为主要货币市场利率报价: 北京时间16:51 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交金额 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.9877 2.9265 +6.12 4,688.80

七天 3.6827 3.6557 +2.70 882.71

14天 4.1571 4.2698 -11.27 115.04 上海证交所质押式回购利率 其中:一天 3.4500 3.5450 -9.50 --

七天 4.2400 3.5000 +74.00 --

14天 4.0000 3.6600 +34.00 -- 回购定盘利率 其中:隔夜 3.0100 2.9600 +5.00 --

七天 3.6660 3.7000 -3.40 --

14天 4.1400 4.3700 -23.00 -- Shibor 其中:隔夜 2.9645 2.9140 +5.05 --

七天 3.6480 3.6400 +0.80 --

三个月 4.6500 4.6501 -0.01 -- --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----(完) (发稿 丁淑琴/康熙泽； 审校 黄凯)
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