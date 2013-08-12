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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 16:50 BJT

台湾债市：102/2期五年公债中，证券业卖超2.5亿台币

路透台北8月12日 - 台湾柜台买卖中心周一公布，债券等殖成交系统中，五年公债102/
2 交易资料如下：(单位：亿台币)

       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业        9.50        7.00       +2.50
     票券业           0        0.00        0.00
     证券业        3.50        6.00       -2.50
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