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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 17:05 BJT

中国期市：焦炭和焦煤双双收于涨停，钢市回暖提振上游热度

中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1311     52,460      1.75      245,068 
         黄金(au)     1312     266.05      2.07      144,636 
         螺纹钢 (rb)  1401      3,810      1.90    1,619,916 
         橡胶 (ru)    1401     19,720      2.26      194,838 
 大商所  豆粕 (m)     1401      3,206      0.60    1,875,210 
         豆油 (y)     1401      6,974      0.40      717,704 
         焦炭 (j)     1401      1,580      3.95      283,758 
 郑商所  白糖 (sr)    1401      5,048      1.51      538,628 
         棉花 (cf)    1401     19,720     -0.33       70,464 
 中金所  沪深300(if)  1308    2,348.4      3.05       56,694 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
 (发稿 丁琦；审校 黄凯)
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