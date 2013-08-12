香港个股：李宁上半年业绩转为净亏，但称最艰难情况已过

路透香港8月12日 - 中国主要运动品牌--李宁有限公司 周一公布，2013年上半年的中期业绩转为亏损，但公司称最艰难的情况已经过去，并预期今年业绩不会差于上年。

这是继上周的安踏 第二家释出"已见低谷"的大型本土体育公司。不过，这家由昔日体操王子李宁创立的同名公司，并未给予更多讯息说明公司何时转盈，仅表示，目前公司重点仍放在渠道复兴计划，＂盈利并非重点＂。

集团执行副主席金珍君在记者会上说，“盈利(指利润)今年还不错，不会比去年差...盈利不是重点，现在是复兴，要把销售平台复兴起来。”

金珍君来自于私募基金TPG。在中国本土体育品牌深陷库存高企以及折扣战泥淖之际,李宁去年获得TPG和新加坡政府投资公司(GIC) 入股，并在私募基金股东主导下,将行业普遍的"批发”经营模式，调整为＂零售模式＂，也就是增加自营门店的比例，期以更快反应市场需求以及管理库存。

金珍君表示，目前的渠道复兴计划已经进行一半，已达到改善渠道现金流状况和销售能力，“变革计划的第一阶段目标已顺利完成....我可以告诉大家最艰难的时刻已经过去。”

第一上海证券分析师叶尚志则指出，“李宁加上安踏显示行业已经触底，但转为乐观还太早了一点，我们要看到内地的消费气氛真正改善。”

李宁稍早公布至6月30日止的中业净损1.84亿元人民币，上年同期重述后为盈利0.44亿元；中期每股净损0.1519元人民币，不派中期息。

公司表示，至6月底库存周转天数已下降至7个月以下，接近所谓＂健康水平--6个月"；而公司持续调整先前过度扩张的门店数，至6月底总门店已下降至6,024间，较去年底减少410店，较2011年底的8,255间则大幅减少了27%。

金珍君指出，在渠道库存按年跌三成后，大规模关店的情况已经缓解，而公司自营门店上半年同店销售按年增长9%，但他未给出可比数据。

面对中国零售消售力道未见明显复苏，在去年中重新掌舵的李宁则说，＂内地经济放缓，其实城市里的人有更多时间去跑步、打球，反过来增加了体育用品的消费，所以我们会以体育营销为主导、零售为中心的业务模式。”

投资人获利了结李宁近期涨势，令李宁股价今日逆势收跌6.12%至4.91港元，过去一个月来升32.74%；大盘恒生指数 升2.13%。