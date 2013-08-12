香港个股：李宁上半年业绩转为净亏，但称最艰难情况已过

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透香港8月12日 - 中国主要运动品牌--李宁有限公司 周一公布，2013年上半年的中期业绩转为亏损，但公司称最艰难的情况已经过去，并预期今年业绩不会差于上年。
这是继上周的安踏 第二家释出"已见低谷"的大型本土体育公司。不过，这家由昔日体操王子李宁创立的同名公司，并未给予更多讯息说明公司何时转盈，仅表示，目前公司重点仍放在渠道复兴计划，＂盈利并非重点＂。
集团执行副主席金珍君在记者会上说，“盈利(指利润)今年还不错，不会比去年差...盈利不是重点，现在是复兴，要把销售平台复兴起来。”
金珍君来自于私募基金TPG。在中国本土体育品牌深陷库存高企以及折扣战泥淖之际,李宁去年获得TPG和新加坡政府投资公司(GIC) 入股，并在私募基金股东主导下,将行业普遍的"批发”经营模式，调整为＂零售模式＂，也就是增加自营门店的比例，期以更快反应市场需求以及管理库存。
金珍君表示，目前的渠道复兴计划已经进行一半，已达到改善渠道现金流状况和销售能力，“变革计划的第一阶段目标已顺利完成....我可以告诉大家最艰难的时刻已经过去。”
第一上海证券分析师叶尚志则指出，“李宁加上安踏显示行业已经触底，但转为乐观还太早了一点，我们要看到内地的消费气氛真正改善。”
李宁稍早公布至6月30日止的中业净损1.84亿元人民币，上年同期重述后为盈利0.44亿元；中期每股净损0.1519元人民币，不派中期息。
公司表示，至6月底库存周转天数已下降至7个月以下，接近所谓＂健康水平--6个月"；而公司持续调整先前过度扩张的门店数，至6月底总门店已下降至6,024间，较去年底减少410店，较2011年底的8,255间则大幅减少了27%。
金珍君指出，在渠道库存按年跌三成后，大规模关店的情况已经缓解，而公司自营门店上半年同店销售按年增长9%，但他未给出可比数据。
面对中国零售消售力道未见明显复苏，在去年中重新掌舵的李宁则说，＂内地经济放缓，其实城市里的人有更多时间去跑步、打球，反过来增加了体育用品的消费，所以我们会以体育营销为主导、零售为中心的业务模式。”
投资人获利了结李宁近期涨势，令李宁股价今日逆势收跌6.12%至4.91港元，过去一个月来升32.74%；大盘恒生指数 升2.13%。
李宁去年以钜资挖角NBA球星韦德作为代言人，并在今年推出韦德系列运动鞋。公司并表示，此系列亦为在美国发售。(完) (记者 杜斯琪/郭经伟／李珊珊; 审校 黄凯)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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