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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 18:11 BJT

路透基点：上海市闵行区土地储备中心就30亿元人民币贷款发出邀贷

路透香港8月12日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，上海市闵行区土地储备中心已经就大约30亿元人民币(4.9亿美元)贷款向银行发出邀贷。

根据一位消息人士，贷款期限将至少为三年。

利率据称是中国人民银行基准利率的100%。

该消息人士称，贷款将用于闵行区一个园区的第二期建设。

借款人为闵行区政府全资所有。(完)

(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)
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