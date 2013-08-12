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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 18:35 BJT

CNH市场动态：即期汇价缓步回调，交投清淡显市场谨慎心态

路透香港8月12日 - 尽管人民币兑美元中间价连续六日呈升势，然香港离岸人民币 周一续上周五走势小幅回调，今日交投较上周人民币买盘踊跃相比清淡，显市场谨慎心态。

“今天市场交投倒是一般，市场安静还在寻找方向，今天离岸主要还是受在岸影响。”一外资行交易员称，“上周出炉的中国数据偏乐观，给境外人民币买盘提供支撑，一直带领境内突破历史高点，市场下一步将观望央行中间价及美元走势。”

中资大型银行一位外汇交易员预计，离岸人民币短期可能仍以区间振荡并缓慢下行。市场仍谨慎观望美元反转上涨的可能性。他并表示，境内即期尾盘有美元卖盘出现，市场传闻是中资银行在购汇，但中资银行离岸购汇需求一般，估计是因为境内外差价不大，市场方向还待进一步观察。

本地时间下午5:53时，离岸人民币 报6.1210，上日尾盘在6.1195，盘中区间在6.1171-6.1213，距离6月初触及的历史高点6.1000仍有一段距离。

无本金远期外汇(NDF) 今日美元兑人民币小幅微涨，美元/人民币一年期品种 报6.2600/6.2630，上日收在6.2555。

境内人民币兑美元即期 周一微幅收升，中间价连续第六天保持升值。交易人士表示，虽然客盘结汇推动即期升值，但连续第三天在尾盘出现大行购汇，令6.12元关卡得而复失。短期内交投仍受谨慎情绪主导，严密观察政策面导向和市场异常动态。

东京汇市美元兑日圆周一受平仓操作推动小幅上涨；稍早美元曾下跌，因日本国内生产总值(GDP)数据显示第二季增速较预期缓慢，引发投资者削减曝险仓位。新加坡元则转升为跌，投资者在其涨至八周高点附近后锁定利润，而印度卢比在央行新政的支撑下温和上涨 (完)

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人民币外汇期权 (记者 赵红梅; 审校 杨淑祯)
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