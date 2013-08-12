CNH市场动态：即期汇价缓步回调，交投清淡显市场谨慎心态

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透香港8月12日 - 尽管人民币兑美元中间价连续六日呈升势，然香港离岸人民币 周一续上周五走势小幅回调，今日交投较上周人民币买盘踊跃相比清淡，显市场谨慎心态。
“今天市场交投倒是一般，市场安静还在寻找方向，今天离岸主要还是受在岸影响。”一外资行交易员称，“上周出炉的中国数据偏乐观，给境外人民币买盘提供支撑，一直带领境内突破历史高点，市场下一步将观望央行中间价及美元走势。”
中资大型银行一位外汇交易员预计，离岸人民币短期可能仍以区间振荡并缓慢下行。市场仍谨慎观望美元反转上涨的可能性。他并表示，境内即期尾盘有美元卖盘出现，市场传闻是中资银行在购汇，但中资银行离岸购汇需求一般，估计是因为境内外差价不大，市场方向还待进一步观察。
本地时间下午5:53时，离岸人民币 报6.1210，上日尾盘在6.1195，盘中区间在6.1171-6.1213，距离6月初触及的历史高点6.1000仍有一段距离。
无本金远期外汇(NDF) 今日美元兑人民币小幅微涨，美元/人民币一年期品种 报6.2600/6.2630，上日收在6.2555。
境内人民币兑美元即期 周一微幅收升，中间价连续第六天保持升值。交易人士表示，虽然客盘结汇推动即期升值，但连续第三天在尾盘出现大行购汇，令6.12元关卡得而复失。短期内交投仍受谨慎情绪主导，严密观察政策面导向和市场异常动态。
东京汇市美元兑日圆周一受平仓操作推动小幅上涨；稍早美元曾下跌，因日本国内生产总值(GDP)数据显示第二季增速较预期缓慢，引发投资者削减曝险仓位。新加坡元则转升为跌，投资者在其涨至八周高点附近后锁定利润，而印度卢比在央行新政的支撑下温和上涨 (完)
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人民币外汇期权 (记者 赵红梅; 审校 杨淑祯)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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