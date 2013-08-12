路透基点：华润置地30亿港元贷款案获得逾70亿港元贷款承诺--RLPC

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透香港8月12日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，华润置地包括两部分的30亿港元贷款案已经获得逾70亿港元(9.03亿美元)的贷款承诺。
据消息人士，借款人正考虑增加贷款规模。这笔贷款案的规模或将扩大至76亿港元。
一如此前报导，牵头行兼簿记行为中国农业银行香港分行、中银香港、中国建设银行香港分行。
该项贷款分为三年期贷款和五年期贷款两部分，利率分别为较香港银行同业拆息(Hibor)加码170个基点和190个基点。
承贷5亿港元或以上者，获得牵头行头衔，在三年期贷款的部分可获187个基点综合收益以及51个基点的费用；在五年期贷款的部分可获综合收益为207个基点，费用为85基点。
承贷3-4.9亿港元者，获得主办行头衔，在三年期贷款的部分可获185个基点综合收益以及45个基点的费用；在五年期贷款的部分可获综合收益205个基点，费用为75基点。
融资所得将用于借款方及其子公司的一般企业资金用途。
2012年8月时，华润置地曾取得一笔34亿港元的三年期子弹式贷款，综合收益为270个基点，利率为Hibor加码210基点。(完)
(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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