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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 18:46 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货价格上扬，市场寄望7月库存下滑

“上周市场在长假之前跌得很深。今天有一些在MPOB报告公布前的投机性买盘，”吉隆坡一外资交易员称。

马来西亚8月1-10日棕榈油的需求持续稳健，亦提振乐观气氛，船货调查机构Intertek Testing Services公布8月1-10日出口较上月同期跳增18.5%。

指标10月期约 上涨1.5%，收报每吨2,241马币(691美元)。盘中区间为2,205-2,260马币。

整体成交量为32,666口，略低于35,000口的平均水准。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍; 审校 田建华)
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