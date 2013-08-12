重温稿-《中国新债预测》国开增发固息债定位料分化，一年以及三年期需求或稍好

* 招标品种: 国开行第27、28、29、30、31期固息债增发

* 期限及金额：一、三、10年期发行上限为60亿；五年和七年上限分别为70亿和50亿

* 招标时间: 周二(13日)： 1/3/5年 9:30-10:30；7、10年 9:30-11:10

* 受访人数: 7位(银行、券商）

* 预测区间: 4.10%-4.24%；4.20%-4.32%；4.30%-4.41%；4.40%-4.59%；4.45%-4.62%

* 预测均值: 4.17%；4.28%；4.37%；4.49%；4.55%

路透上海8月12日 - 中国国家开发银行 周二将增发五期固息债。路透调查显示，短期内银行间资金面略有好转，且周二公开市场净投放量料偏多，或将对五年以内中短期债需求形成暂时性利好；但五年及五年以上期限受近期二级中长债走势疲弱，机构配置需求不旺影响，招标结果或略高于二级市场，五期新债中标收益率预测均值分别落于4.17%、4.28%、4.37%、4.49%和4.55%。

“结果接近二级吧，周二本来公开市场净投放就有740亿元，逆回购再操作的话，有望利好短期品种。”华南一银行交易员表示，而七年和十年期品种的话可能会受近期二级中长债走势疲弱影响，结果略高于二级市场。

据路透计算，本周公开市场将有1,300亿元央票到期，及460亿元逆回购到期。 其中，周二有860亿元三年期央票到期以及120亿元逆回购到期。若周二公开市场不进行任何操作，净投放量为740亿元。

上海一交易员则表示，亦不排除三、五年期品种机构博边际兴趣比较浓，抬高中标收益率的可能性。而且近期宏观经济基本面企稳迹象明显，一级市场最近新债供给又增多，七、十年品种机构的配置兴趣也不会很高。

“不过还要看明天开盘之前的市场情绪，看看央行逆回购操作量和操作利率，这些都会对招标结果产生很大影响，”她强调。

银行间市场国开行固息债到期收益率曲线 显示，1/3/5/7/10年品种 最新收益率分别为4.1796%、4.2719%、4.3406%、4.4501%和4.5335%。

中国银行间资金市场周一主要回购加权利率 微幅上行。交易员表示，早盘初段资金略显紧凑，隔夜需求略多，但供给不旺，稍后随着大行开始融出资金，整体资金面开始趋于平衡。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续申报三个月央票需求，同时亦可上报正/逆回购需求，其中逆回购期限包括七天和14天，正回购为28天期。

上述增发债的具体条款如下：

第27-31期增发债

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发行总量 至多300亿元；其中，一/三/10年期上限60亿元，

五年期上限70亿元，七年期上限50亿元

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

招标时间 8月13日

1/3/5年：9:30-10:30

7/10年：9:30-11:10

招标方式 1/10年：单一价格(荷兰式)招标方式

3/5/7年：多重价格(美国式)招标方式

缴款日/起息日 8月16日/7月18日

分销期 8月14日-8月16日

上市日 一年：8月20日；

三年、五年、七年和10年：8月22日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行并称，上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易。如遇市场情况发生重大变化，保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利。