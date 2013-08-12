重温稿-《中国新债预测》国开增发固息债定位料分化，一年以及三年期需求或稍好

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 招标品种: 国开行第27、28、29、30、31期固息债增发
* 期限及金额：一、三、10年期发行上限为60亿；五年和七年上限分别为70亿和50亿
* 招标时间: 周二(13日)： 1/3/5年 9:30-10:30；7、10年 9:30-11:10
* 受访人数: 7位(银行、券商）
* 预测区间: 4.10%-4.24%；4.20%-4.32%；4.30%-4.41%；4.40%-4.59%；4.45%-4.62%
* 预测均值: 4.17%；4.28%；4.37%；4.49%；4.55%
路透上海8月12日 - 中国国家开发银行 周二将增发五期固息债。路透调查显示，短期内银行间资金面略有好转，且周二公开市场净投放量料偏多，或将对五年以内中短期债需求形成暂时性利好；但五年及五年以上期限受近期二级中长债走势疲弱，机构配置需求不旺影响，招标结果或略高于二级市场，五期新债中标收益率预测均值分别落于4.17%、4.28%、4.37%、4.49%和4.55%。
“结果接近二级吧，周二本来公开市场净投放就有740亿元，逆回购再操作的话，有望利好短期品种。”华南一银行交易员表示，而七年和十年期品种的话可能会受近期二级中长债走势疲弱影响，结果略高于二级市场。
据路透计算，本周公开市场将有1,300亿元央票到期，及460亿元逆回购到期。 其中，周二有860亿元三年期央票到期以及120亿元逆回购到期。若周二公开市场不进行任何操作，净投放量为740亿元。
上海一交易员则表示，亦不排除三、五年期品种机构博边际兴趣比较浓，抬高中标收益率的可能性。而且近期宏观经济基本面企稳迹象明显，一级市场最近新债供给又增多，七、十年品种机构的配置兴趣也不会很高。
“不过还要看明天开盘之前的市场情绪，看看央行逆回购操作量和操作利率，这些都会对招标结果产生很大影响，”她强调。
银行间市场国开行固息债到期收益率曲线 显示，1/3/5/7/10年品种 最新收益率分别为4.1796%、4.2719%、4.3406%、4.4501%和4.5335%。
中国银行间资金市场周一主要回购加权利率 微幅上行。交易员表示，早盘初段资金略显紧凑，隔夜需求略多，但供给不旺，稍后随着大行开始融出资金，整体资金面开始趋于平衡。
业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续申报三个月央票需求，同时亦可上报正/逆回购需求，其中逆回购期限包括七天和14天，正回购为28天期。
上述增发债的具体条款如下：
第27-31期增发债
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发行总量 至多300亿元；其中，一/三/10年期上限60亿元，
五年期上限70亿元，七年期上限50亿元
期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
招标时间 8月13日
1/3/5年：9:30-10:30
7/10年：9:30-11:10
招标方式 1/10年：单一价格(荷兰式)招标方式
3/5/7年：多重价格(美国式)招标方式
缴款日/起息日 8月16日/7月18日
分销期 8月14日-8月16日
上市日 一年：8月20日；
三年、五年、七年和10年：8月22日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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国开行并称，上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易。如遇市场情况发生重大变化，保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利。
目前国开行多期债同发的模式有五期固息债同发(福娃债)、浮息债四债联发(F4)、福娃债中选择四个期限品种债同发，以及固息浮息债同时混合增发。(完) (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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