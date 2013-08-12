国际油市：亚洲柴油升水下跌，受供应充沛打压

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透新加坡8月12日 - 亚洲柴油升水周一下跌，行业消息人士称，因来自印度的供应充斥市场，且尽管有炼厂断供，但台湾的现货供应依旧。
台塑求售9月末装运的柴油。因在麦寮的炼厂二号装置出现技术故障，造成柴油产量减少，市场此前预计台塑9月不会出口柴油。
印度Essar Oil向维多售出约7万吨500PPM硫化柴油，8月末装运，消息人士称价格为每桶较8月中东报价均值高出2.35美元。但是这笔交易未能获得相关公司确认。
消息人士还称，与Essar Oil此前售出的8月中旬装运的船货相比，升水跌了约0.25美元。
因为雨季导致国内需求不振，印度柴油出口也高于以往。
台塑求售9月26-30日装运的48万桶500 PPM柴油。招标将于8月13日结束，有效期亦到同日。
MRPL标售6万吨500 ppm的柴油，9月5-7日装运，同时还标售9月7-9日装运的4万吨航煤。两笔投标都在8月12日结束，有效期至8月13日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 郑茵)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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