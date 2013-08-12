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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 19:04 BJT

国际油市：亚洲柴油升水下跌，受供应充沛打压

路透新加坡8月12日 - 亚洲柴油升水周一下跌，行业消息人士称，因来自印度的供应充斥市场，且尽管有炼厂断供，但台湾的现货供应依旧。

台塑求售9月末装运的柴油。因在麦寮的炼厂二号装置出现技术故障，造成柴油产量减少，市场此前预计台塑9月不会出口柴油。

印度Essar Oil向维多售出约7万吨500PPM硫化柴油，8月末装运，消息人士称价格为每桶较8月中东报价均值高出2.35美元。但是这笔交易未能获得相关公司确认。

消息人士还称，与Essar Oil此前售出的8月中旬装运的船货相比，升水跌了约0.25美元。

因为雨季导致国内需求不振，印度柴油出口也高于以往。

台塑求售9月26-30日装运的48万桶500 PPM柴油。招标将于8月13日结束，有效期亦到同日。

MRPL标售6万吨500 ppm的柴油，9月5-7日装运，同时还标售9月7-9日装运的4万吨航煤。两笔投标都在8月12日结束，有效期至8月13日。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 郑茵)
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