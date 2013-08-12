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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 19:03 BJT

国际油市：亚洲燃料油现货价差继续承压，因供需基本面毫无起色

路透新加坡8月12日 - 亚洲燃料油现货价差周一依然承压，因市场需求平淡，中短期内难以见到起色，在这样的环境下，又将有大量套利船货运抵亚洲。

指标180-CST现货燃料油价差较上一结算日下跌约25美分，至每吨贴水3.50美元，380-CST价差跌逾1美元至每吨贴水3.50美元。

交易员称，市场依然承压，因本地区即将有大量供应流入，却几乎没有什么迹象显示需求复苏。

8月和9月运抵亚洲的套利船货料超过800万吨，8月已经运抵了540万吨左右。

现货市场有三笔交易达成。

BP出售2万吨180-CST燃料油给雪佛龙，价格较新加坡9月上半月船货平均价每吨贴水约4.50美元。装运日期定为8月30日至9月3日。

壳牌购买2万吨8月27-31日装运的180-CST燃料油船货，价格较9月船货平均价每吨贴水6美元。

兴隆购买2万吨180-CST船货，买家为中石油，价格较9月平均定价每吨贴水6美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 郑茵 审校 田建华)
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