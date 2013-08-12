国际油市：亚洲燃料油现货价差继续承压，因供需基本面毫无起色

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透新加坡8月12日 - 亚洲燃料油现货价差周一依然承压，因市场需求平淡，中短期内难以见到起色，在这样的环境下，又将有大量套利船货运抵亚洲。
指标180-CST现货燃料油价差较上一结算日下跌约25美分，至每吨贴水3.50美元，380-CST价差跌逾1美元至每吨贴水3.50美元。
交易员称，市场依然承压，因本地区即将有大量供应流入，却几乎没有什么迹象显示需求复苏。
8月和9月运抵亚洲的套利船货料超过800万吨，8月已经运抵了540万吨左右。
现货市场有三笔交易达成。
BP出售2万吨180-CST燃料油给雪佛龙，价格较新加坡9月上半月船货平均价每吨贴水约4.50美元。装运日期定为8月30日至9月3日。
壳牌购买2万吨8月27-31日装运的180-CST燃料油船货，价格较9月船货平均价每吨贴水6美元。
兴隆购买2万吨180-CST船货，买家为中石油，价格较9月平均定价每吨贴水6美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 郑茵 审校 田建华)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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