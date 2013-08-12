国际油市：亚洲石脑油价格上扬，因欧洲产量减少

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透新加坡8月12日 - 亚洲石脑油裂解价差周一达到每吨102.80美元的近月高位，因市场忧虑欧洲减少炼厂产出，可能影响到对亚洲的石脑油出口。
行业调查机构Euroilstock周五公布的数据显示，欧洲炼厂7月原油加工量较前月下滑1.3%，较去年同期下降8%。
交易员称，利比亚拉斯拉努夫主要原油出口终端在短期恢复后再度关闭，也令市场坚信地中海地区的石脑油产量可能减少。
与此同时，印度8月石脑油出口低于68万吨，不及稍早交易员预测的73万吨。
韩国S-Oil售出第四批9月船货，离岸价(FOB)较日本报价每吨升水7.00-8.00美元，为最新一笔成交的现货月船货。
交易员称，买家为丸红。
亚洲汽油裂解价差连续第二个交易日上涨，升至四个交易日高位每桶5.19美元，追随欧洲市场因炼厂产量减少而出现的涨势。
在台湾，交易员称台塑维持其汽油生产装置低速生产，由于技术问题，自7月以来一直如此。
官方数据显示，台湾6月汽油出口量较5月减少25.3%至243万桶。
新加坡现货市场达成六笔交易。石脑油和汽油各三笔。
其中嘉能可出售9月下半月石脑油船货给Socar，价格为每吨908美元，另外还以同样价格向伊藤忠出售10月上半月石脑油船货。
嘉吉向MRI出售一笔9月下半月/10月上半月石脑油期差交易，价格为每吨2.25美元。
中石油购买两笔92号汽油船货，其中一批船期为9月1-5日从新加坡启运，卖家为托克(Trafigura)，另一笔自Gunvor购得，为8月27-31日自新加坡启运，价格为每桶113美元。
托克还向维多出售了一笔92号汽油船货，为9月1-5日自新加坡装运，价格为每桶112.70美元。(完)
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(编译 郑茵 审校 田建华)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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