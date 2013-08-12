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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 20:18 BJT

国际油市：亚洲石脑油价格上扬，因欧洲产量减少

路透新加坡8月12日 - 亚洲石脑油裂解价差周一达到每吨102.80美元的近月高位，因市场忧虑欧洲减少炼厂产出，可能影响到对亚洲的石脑油出口。

行业调查机构Euroilstock周五公布的数据显示，欧洲炼厂7月原油加工量较前月下滑1.3%，较去年同期下降8%。

交易员称，利比亚拉斯拉努夫主要原油出口终端在短期恢复后再度关闭，也令市场坚信地中海地区的石脑油产量可能减少。

与此同时，印度8月石脑油出口低于68万吨，不及稍早交易员预测的73万吨。

韩国S-Oil售出第四批9月船货，离岸价(FOB)较日本报价每吨升水7.00-8.00美元，为最新一笔成交的现货月船货。

交易员称，买家为丸红。

亚洲汽油裂解价差连续第二个交易日上涨，升至四个交易日高位每桶5.19美元，追随欧洲市场因炼厂产量减少而出现的涨势。

在台湾，交易员称台塑维持其汽油生产装置低速生产，由于技术问题，自7月以来一直如此。

官方数据显示，台湾6月汽油出口量较5月减少25.3%至243万桶。

新加坡现货市场达成六笔交易。石脑油和汽油各三笔。

其中嘉能可出售9月下半月石脑油船货给Socar，价格为每吨908美元，另外还以同样价格向伊藤忠出售10月上半月石脑油船货。

嘉吉向MRI出售一笔9月下半月/10月上半月石脑油期差交易，价格为每吨2.25美元。

中石油购买两笔92号汽油船货，其中一批船期为9月1-5日从新加坡启运，卖家为托克(Trafigura)，另一笔自Gunvor购得，为8月27-31日自新加坡启运，价格为每桶113美元。

托克还向维多出售了一笔92号汽油船货，为9月1-5日自新加坡装运，价格为每桶112.70美元。(完)

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(编译 郑茵 审校 田建华)
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