加拿大热股：BlackBerry表示将探索包括出售公司在内的战略抉择

路透多伦多8月12日 - 加拿大智能手机生产商BlackBerry 已成立一个委员会负责研究公司的战略抉择问题，所考虑的选择包括成立合资公司、建立合作关系或者出售公司。

BlackBerry董事会成员Timothy Dattels将担任这一新成立委员会的主席，他曾经是高盛的执行长。此外Blackberry执行长Thorsten Heins也将是委员会成员。

“考虑到我们技术的重要性和长处，行业的不断发展以及竞争格局，相信现在是探索战略抉择的适当时候了，”Dattels在声明中说。

路透上周援引消息人士的话报导称，BlackBerry对私有化的可能性又开始回心转意。消息人士称，首席执行官Thorsten Heins和公司董事会越来约倾向于接受私有化的想法，这能给他们提供喘息的空间，得以避开公众的目光解决内部问题。 (完)