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市场报道 | 2013年 8月 12日 星期一 21:39 BJT

美国股市：低开，延续上周跌势

路透纽约8月12日 - 美国股市周一低开，延续上周跌势，因投资者找不到买入理由。

道琼工业指数 盘初下跌60.28点，或0.39%，至15,365.23点，标准普尔500指数 下跌7.13点，或0.42%，至1,684.29点，Nasdaq指数 下滑14.65点，或0.40%，至3,645.46点。(完)
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