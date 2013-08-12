欧洲汇市：英镑兑欧元走强至一个月高点附近，得益于英国升息前景

欧洲已公布经济指标--2017/4/14
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
由于央行总裁卡尼承诺维持货币政策宽松，直至失业率从目前的7.8%降至7%，因此经济数据有可能成为英镑走势的主要推动力。卡尼认为失业率需要三年时间才能降至目标水准。
上周卡尼在宣布央行利率政策的“前瞻性指引”时还表示，如果通胀率有可能超过预期，或者金融稳定受到威胁，央行可能收紧政策。
欧元/英镑跌0.2%报0.85865英镑，延续上周将近1%的跌势。欧元一度跌至0.8580英镑，若跌破0.85785，将触及一个月低点。
英镑/美元 持稳于1.5480美元，上周四就在英国央行公布其前瞻性指引的第二天，英镑一度触及6月19日以来高位1.5574。
“既然最近有关英国央行的事件性风险已经淡出视线，英镑可能因数据获得更多一些上升空间，”BMO Capital Markets外汇分析欧洲主管Stephen Gallo说。
他补充说，若本周数据显示通胀率高于预期，可能导致欧元区和英国之间物价压力进一步分化，给投资者提供抛售欧元/英镑的机会。(完)
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(编译 郑茵 审校 田建华)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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