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市场报道 | 2013年 8月 12日 星期一 21:56 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元走强至一个月高点附近，得益于英国升息前景

由于央行总裁卡尼承诺维持货币政策宽松，直至失业率从目前的7.8%降至7%，因此经济数据有可能成为英镑走势的主要推动力。卡尼认为失业率需要三年时间才能降至目标水准。

上周卡尼在宣布央行利率政策的“前瞻性指引”时还表示，如果通胀率有可能超过预期，或者金融稳定受到威胁，央行可能收紧政策。

欧元/英镑跌0.2%报0.85865英镑，延续上周将近1%的跌势。欧元一度跌至0.8580英镑，若跌破0.85785，将触及一个月低点。

英镑/美元 持稳于1.5480美元，上周四就在英国央行公布其前瞻性指引的第二天，英镑一度触及6月19日以来高位1.5574。

“既然最近有关英国央行的事件性风险已经淡出视线，英镑可能因数据获得更多一些上升空间，”BMO Capital Markets外汇分析欧洲主管Stephen Gallo说。

他补充说，若本周数据显示通胀率高于预期，可能导致欧元区和英国之间物价压力进一步分化，给投资者提供抛售欧元/英镑的机会。(完)

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(编译 郑茵 审校 田建华)
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