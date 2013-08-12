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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 21:48 BJT

美国热股：艾克森美孚将与中石油联手开发伊拉克油田，股价盘初回落

路透8月12日 - 产业消息人士表示，中国最大能源公司中国石油将与艾克森美孚(Exxon Mobil)携手开发伊拉克巨型West Qurna油田，且正与俄罗斯Lukoil就买进该油田第二个项目进行磋商。

艾克森美孚公司股价盘初下跌0.485%，报90.28美元。(完) (编译 梁睿雪; 审校 田建华)
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