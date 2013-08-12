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中国财经报道 | 2013年 8月 12日 星期一 21:54 BJT

美国热股：ROCKWELL COLLINS同意买下航空通讯公司Arinc，盘初股价下跌

8月12日 - 航空电子和其它商用、军用飞机电子系统供应商ROCKWELL COLLINS INC 已同意以13.9亿美元从凯雷投资集团(Carlyle Group) 手中买下航空通讯公司Arinc Inc。

ROCKWELL COLLINS股价盘初下跌1.33%，报美股73.43美元。凯雷投资集团股价盘初上扬0.11%至美股27.08美元。(完) (编译 梁睿雪; 审校 田建华)
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