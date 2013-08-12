美国热股：ROCKWELL COLLINS同意买下航空通讯公司Arinc，盘初股价下跌

企业并购：海航实业拟向新加坡物流商CWT提全面收购，涉资高至77亿港元
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
8月12日 - 航空电子和其它商用、军用飞机电子系统供应商ROCKWELL COLLINS INC 已同意以13.9亿美元从凯雷投资集团(Carlyle Group) 手中买下航空通讯公司Arinc Inc。
ROCKWELL COLLINS股价盘初下跌1.33%，报美股73.43美元。凯雷投资集团股价盘初上扬0.11%至美股27.08美元。(完) (编译 梁睿雪; 审校 田建华)
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
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