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市场报道 | 2013年 8月 12日 星期一 21:59 BJT

美国热股：VICAL称将停止癌症药物Allovectin的研发，股价崩盘

路透8月12日 - VICAL INC 称将停止研发公司最先进的癌症药物Allovectin，此前公司进行的最新阶段实验未能证实该药物的疗效远好于化疗。

公司股价盘初大跌59.35%，报美股1.455美元。(完) (编译 梁睿雪; 审校 田建华)
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