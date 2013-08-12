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市场报道 | 2013年 8月 13日 星期二 04:19 BJT

美股盘后：百胜集团公布销售预估后股价下挫3.4%

路透纽约8月12日 - 百胜集团 周一在美股盘后交易中大跌3.4%，此前该公司公布了销售预估。(完)
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