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亚洲 | 2013年 8月 13日 星期二 06:41 BJT

****日韩经济指标预测--8月13日-8月20日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:   
    
    8月12日当周

 8月12日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段           预估值          前值
 2350     日本机械订单(较前月)                             6月            -7.2%        +10.5%
                 (较上年同期)                                             +2.4%        +16.5%
 
 8月13日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段           预估值          前值
 2300     韩国失业率                                       7月               --          3.2%
  
 8月14日(三)                                                                                 
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段           预估值          前值
 0300     韩国出口(较上年同期)                       7月修正值               --         +2.6%
             进口(较上年同期)                                                --         +2.7%
             贸易收支(亿美元)                                                --        顺差27
 2350     日本投资外国债券(亿日圆)                        前周               --     买超6,899
          外资投资日本股票(亿日圆)                                           --       卖超422
  

 8月15日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段          预估值           前值
 2100     韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)              7月              --          -1.4%
                              (较上月)                                      --           持平
 
    8月16日(五)
    无重要经济数据公布。 
       
    8月19日当周
 8月18日(日)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段          预估值            前值
 2350     日本出口(较上年同期)                             7月          +13.1%           +7.4%
             进口(较上年同期)                                           +15.4%          +11.8%
             贸易收支(亿日圆)                                        逆差7,856       逆差1,808
 
    8月19日(一)
    无重要经济数据公布。 
    
    8月20日(二)
    无重要经济数据公布。 (完)
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