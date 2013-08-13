《手机产业焦点》黑莓考虑多种自救手段，可能包括出售

**喘息空间**

一位熟悉情况的消息人士表示，董事会上周已决定组建一个特别委员会。尚不清楚这一决定是在路透报道黑莓对私有化想法回心转意的之前或之后作出。接受私有化，能够给黑莓提供喘息的空间。

一位消息人士称，黑莓近来曾与私募股权公司Silver Lake Partners讨论在企业计算技术方面合作机会的可能性。

加拿大养老基金是那些拥有资金以及国内许可的黑莓潜在交易方之一。

该国三家大型养老基金拒绝置评。不过其中两家基金的高管表示，这两家基金及其同行肯定会考虑和私募股权机构进行合作参与交易。