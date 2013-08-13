《手机产业焦点》黑莓考虑多种自救手段，可能包括出售

标题新闻：法国极右翼总统候选人勒庞称若她当选，保护主义将带动经济增速在2021年前达到2.5%
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**喘息空间**
一位熟悉情况的消息人士表示，董事会上周已决定组建一个特别委员会。尚不清楚这一决定是在路透报道黑莓对私有化想法回心转意的之前或之后作出。接受私有化，能够给黑莓提供喘息的空间。
一位消息人士称，黑莓近来曾与私募股权公司Silver Lake Partners讨论在企业计算技术方面合作机会的可能性。
加拿大养老基金是那些拥有资金以及国内许可的黑莓潜在交易方之一。
该国三家大型养老基金拒绝置评。不过其中两家基金的高管表示，这两家基金及其同行肯定会考虑和私募股权机构进行合作参与交易。
法律专家称，若有加拿大方面的参与，私有化黑莓的交易才最为可行。(完) (编译 洪曦; 审校 张荻)
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路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨，分析师称，因在本周跌至一年低点后出现逢低承接买盘，且豆粕期货走强。