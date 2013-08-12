全球金融：德银等银行业者与沙特电信为12亿美元贷款重组角力--消息

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
这个僵局让STC出售Axis Telekom给竞争对手PT XL Axiata 的局势更形复杂。
STC需要取得债权银行的同意之后，才能出售Axis。
STC拒绝就贷款协商置评，但在一份电子邮件声明中证实了该公司正在洽谈出售Axis，因其财务表现一直不佳。汇丰及德意志银行拒绝置评。XL Axiata执行长Hasnul Suhaimi拒绝置评。
一名直接接触并购交易的消息人士指出，两家公司尚未就估值达成协议。STC正要求以8-10亿美元出售Axis，而Axiata则希望以5-6亿美元收购Axis。
关于贷款的各项问题约在三个月前爆发，当时STC的新任管理层要求银行重组这笔贷款。
STC已经历了执行长辞职、多名国际及国内业务主管求去。
两名熟悉贷款讨论内容人士表示，汇丰及德意志银行在这笔贷款上的曝险各约2.5亿美元，中国国家开发银行 的曝险则约为3.5亿美元。无法取得国开行对此事的评论。
就算这笔贷款只减计10%，汇丰及德意志银行就得各自承受约2,500万美元的损失，这几乎相当于两家银行上半年从中东地区赚取的所有手续费收入。
根据汤森路透数据，德意志银行今年上半年在中东地区的手续费收入居各投行之冠，达2,740万美元，汇丰则以2,440万美元紧随其后。
在其他银行方面，两名消息人士称花旗集团 在这笔贷款上的曝险不到1亿美元。目前无法取得花旗集团迪拜发言人的评论。(完)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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