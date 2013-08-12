全球金融：德银等银行业者与沙特电信为12亿美元贷款重组角力--消息

这个僵局让STC出售Axis Telekom给竞争对手PT XL Axiata 的局势更形复杂。

STC需要取得债权银行的同意之后，才能出售Axis。

STC拒绝就贷款协商置评，但在一份电子邮件声明中证实了该公司正在洽谈出售Axis，因其财务表现一直不佳。汇丰及德意志银行拒绝置评。XL Axiata执行长Hasnul Suhaimi拒绝置评。

一名直接接触并购交易的消息人士指出，两家公司尚未就估值达成协议。STC正要求以8-10亿美元出售Axis，而Axiata则希望以5-6亿美元收购Axis。

关于贷款的各项问题约在三个月前爆发，当时STC的新任管理层要求银行重组这笔贷款。

STC已经历了执行长辞职、多名国际及国内业务主管求去。

两名熟悉贷款讨论内容人士表示，汇丰及德意志银行在这笔贷款上的曝险各约2.5亿美元，中国国家开发银行 的曝险则约为3.5亿美元。无法取得国开行对此事的评论。

就算这笔贷款只减计10%，汇丰及德意志银行就得各自承受约2,500万美元的损失，这几乎相当于两家银行上半年从中东地区赚取的所有手续费收入。

根据汤森路透数据，德意志银行今年上半年在中东地区的手续费收入居各投行之冠，达2,740万美元，汇丰则以2,440万美元紧随其后。