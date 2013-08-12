版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 13日 星期二 07:15 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示,外资将卖超350万股

路透东京8月13日 - 以下为日本股市周二开市前，六家外资券商的下
单情况：
        
 日股(单位：百万股)
 
 卖单          12.2
 买单           8.7
 -----------------
 净卖单         3.5
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐