美国与加拿大经济指标预测--8月13日-8月20日****

欧洲已公布经济指标--2017/4/14
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透8月12日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 8月12日当周 8月13日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1130 美国NFIB小型企业信心指数 7月 -- 93.5 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月10日当周 -- +0.3% 1230 美国进口物价(较前月) 7月 +0.6% -0.2% 出口物价(较前月) +0.2% -0.1% 1230 美国零售销售(较前月) 7月 +0.3% +0.4% 美国扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% 持平 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月10日当周 -- +3.7% 1400 美国企业库存 6月 +0.2% +0.1% 8月14日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款市场指数 8月9日当周 -- 495.4 美国再融资指数 -- 2,244.7 1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.3% +0.8% 生产者物价指数(PPI)(较上年同期) +2.4% +2.5% 核心PPI(较前月) +0.2% +0.2% 核心PPI(较上年同期) +1.4% +1.7% 8月15日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.2% +0.5% 消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +2.0% +1.8% 扣除食品和能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 扣除食品和能源的核心CPI(较上年同期 +1.7% +1.6% ) 1230 美国实质所得 7月 -0.3% -0.1% 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 8月 10.00 9.46 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月10日当周 33.5 33.3 初请失业金人数四周均值(万人) -- 33.55 续请失业金人数(万人) 8月3日当周 300 301.8 1300 美国整体资本净流动(亿美元) 6月 -- 净流入564 1315 美国工业生产(较前月) 7月 +0.3% +0.3% 制造业产出(较前月) +0.3% +0.3% 产能利用率 77.9% 77.8% 1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指 8月 56 57 数 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 8月 15.0 19.8 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 7月 -- +0.2% 8月16日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国房屋开工年率(万户) 7月 90 83.6 建筑许可年率(万户) 94.5 91.8 1230 加拿大制造业销售 6月 +0.5% +0.7% 1230 美国非农生产率环比年率 第二季初值 +0.6% +0.5% 单位劳工成本 +1.2% -4.3% 1355 路透/密西根大学消费者信心指数 8月 85.5 85.1 消费者现况指数 98.0 98.6 消费者预期指数 76.0 76.5 1400 美国ECRI一周领先指标 8月9日当周 -- 131.8 8月19日当周 8月19日(一) 暂无重要数据 8月20日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月17日当周 -- -- 1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 7月 -- 负0.13 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月17日当周 -- -- 2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货 7月 -- 1.10 比 (完)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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