金砖国家：8月12日股汇市收盘纵览

路透8月13日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月12日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报957.82点。
中国股市：沪综指放量收升2.4%至近两个月新高，受宏观数据向好提振
香港股市：恒生指数收盘放量劲扬2.1%，数据利好激励中资景气周期股
中国汇市：人民币微收升，连三天尾盘大行购汇令6.12关卡易手
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印度股市：上涨近1%，受防御类股带动，其中ITC因汇丰调高评级而上扬；Sun Pharma经调整的4-6月季度获利高于预期，股价大涨。指标BSE指数 收高0.84%，至18,946.98点。NSE指数 亦涨0.84%，报5,612.40，收在重要心理关口5,600水平之上。
印度汇市：印度卢比下滑，尽管央行上周公布第三轮资金紧缩举措，而稍早财政部长齐丹巴南应对经常帐赤字的措施被认为缺乏细节。卢比兑美元 收报61.2750/2850，周四收报60.88/89。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,326.530点。MSCI明晟俄罗斯指数 收高0.12%至725.11点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.34%，报32.9970卢布，卢布兑欧元 下跌0.13%，报43.89卢布。
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巴西股市：连续第四个交易日上涨，且收在近两个月最高水准。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 涨0.85%，收报50,299.49点，为6月13日迄今高位。
巴西汇市：拉美货币走软，市场等待美国经济数据出炉
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南非股市：收在纪录高点，Gold Fields 和Harmony Gold 等黄金生产商大涨提振大盘，之前黄金价格来到近三周高位。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收高2.03%至38,072.48。综合指数 收高1.8%，报42,497.30点。
南非汇市：兰特兑美元持稳，但劳工纠纷可能带来压力 (完)
(编译 洪曦；审校 戴素萍)