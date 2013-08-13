版本:
中国
货币新闻 | 2013年 8月 13日 星期二 08:04 BJT

中国公开市场：央行周一到期续做755亿元三年期央票，利率3.50%

路透北京8月13日 - 中国人民银行周一晚间公告称，当日到期续做了755亿元人民币三年期央票，利率3.50%。

公告显示，到期续做的标的券为周二(13日)到期的1001069，到期规模为860亿元。

中国债券信息网此前统计数据显示，央行公开市场7月先后两次到期续做了三年期央票，总规模达1,838亿元，利率分别为3.37%和3.50%。

中国央行在2013年第二季度货币政策执行报告中表示，央行对部分到期的三年期央行票据开展了到期续做，续做对象是流动性相对充裕、市场影响力相对较大的金融机构；同时，央行根据一些参与续做机构的当期需要，向其提供了必要的短期流动性支持。下阶段，央行将继续相机开展此类操作。 (完) (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐