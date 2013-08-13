中国公开市场：央行周一到期续做755亿元三年期央票，利率3.50%

标题新闻：法国极右翼总统候选人勒庞称若她当选，保护主义将带动经济增速在2021年前达到2.5%
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路透北京8月13日 - 中国人民银行周一晚间公告称，当日到期续做了755亿元人民币三年期央票，利率3.50%。
公告显示，到期续做的标的券为周二(13日)到期的1001069，到期规模为860亿元。
中国债券信息网此前统计数据显示，央行公开市场7月先后两次到期续做了三年期央票，总规模达1,838亿元，利率分别为3.37%和3.50%。
中国央行在2013年第二季度货币政策执行报告中表示，央行对部分到期的三年期央行票据开展了到期续做，续做对象是流动性相对充裕、市场影响力相对较大的金融机构；同时，央行根据一些参与续做机构的当期需要，向其提供了必要的短期流动性支持。下阶段，央行将继续相机开展此类操作。 (完) (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
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路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收盘下跌，分析师称，因预计美国大平原冬麦种植地带将有对作物有利的降雨，交易员在美国三日长周末前轧平头寸。
路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨，分析师称，因在本周跌至一年低点后出现逢低承接买盘，且豆粕期货走强。