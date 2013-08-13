企业并购：Facebook计划收购语音识别应用程序商Mobile Technologies

企业并购：海航实业拟向新加坡物流商CWT提全面收购，涉资高至77亿港元
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
路透旧金山8月12日 - Facebook 计划收购一家语音识别和语言翻译应用程序制造商。此次购买的技术，或许会给Facebook在移动方面的拓展提供支持。
Facebook未披露收购Mobile Technologies的财务条款。
Facebook的产品经理Tom Stocky在周一发布的一篇博客中表示：“对于人们使用移动设备和互联网，语音技术正变得日益重要。”
就在此次交易前一周，已被Facebook同业对手谷歌 收购的摩托罗拉刚刚发布了Moto X手机，其中内置了语音识别功能。苹果 的Siri功能也采用了语音识别技术。
Mobile Technologies于2001年成立，是免费移动应用程序Jibbigo Translator的制造商。该程序可以自动翻译超过20种语言。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
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