中国公开市场：央行今日进行110亿元七天期逆回购--业内人士

路透北京8月13日 - 业内人士周二透露，中国人民银行公开市场今日进行110亿元人民币七天期逆回购操作，较上周二的120亿元略缩量。

中国央行周一晚间公告称当日公开市场到期续作755亿元三年期央票，利率3.50%。央行继续“锁长放短”资金操作利空市场，机构密切关注七天期逆回购操作的量价情况。

路透周一访问了逾20家公开市场一级交易商，反馈的情况显示，机构预期或将进行的七天期逆回购操作较上周可能量缩价跌，利率预测区间多在3.6%-3.8%之间，3.8%左左右较密集；然央行的态度至关重要，利率继续持平于4%或跳跌的可能性均不能排除。

中国央行上周继续通过公开市场逆回购操作来稳定市场预期，中标利率大幅下行，则清晰传达其引导资金利率稳步回归的政策意图。而对央行三年央票到期续发的创新之举，市场也从最初的“锁长放短”政策解读，转为偏中性看待。

中国央行最新发布的货币政策执行报告有两大热点，一是公布6月末的常备借贷便利（SLF）余额高达4,160亿元，显示其安抚6月货币市场钱荒的力度超出预计；此外货币政策操作又现创新之举，央行近日对部分已到期的三年期央票进行续发。

据中国债券信息网的统计数据显示，央行公开市场7月先后两次到期续做了三年期央票，总规模达1,838亿元，利率分别为3.37%和3.50%。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。不过进入6月份，资金面渐趋紧张并不断加剧，央行先后暂停了正回购操作和央票发行，之后又于7月30日重启逆回购操作。(完)

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