港报财经评论：崩溃与复苏成滥用词--信报8月13日

崩溃与复苏成滥用词/ 习广思

美国经济渐见复苏，欧洲走出最黑暗的日子，踏入8月，欧股、美股于高位面临调整，却没有影响市场的乐观情绪。美股无力再上，一大原因是经济因素，复苏步伐放慢，投资者不是先沽离场，就是先作岸上观；另一因素是联储局即将换人，叶伦、森默斯对央行未来的政策有不同基调，森默斯主张企业海外盈利要交足税，这对美国公司有很大影响。欧洲经济的结构性问题，需要长时间才可修复，投资者在夏季变得谨慎，原因是德国快将大选，默克尔胜出机会颇大，但财政改革、金融整顿则要到大选后才展开。近期欧美日股市回软，黄金竟然有力反弹，原因何在？黄金前景没有发生任何变化，最大理由是部分资金从这些股市回吐，转而炒其他资产。昨日港股情况是否如此？

美股自创新高后，继续吸纳国际资金流入，新兴市场资金外流情况停止，整体开始录得净流入，但投资者对新兴市场仍然非常拣择，拉美及部分亚洲国家的股市，资金依然在流出。欧美股市已经吸引了不少资金，新兴市场过去几个月低迷，下跌风险减低，加上有经济回稳讯号，短期或成为大鳄、细鳄的点心。所谓点心，即来得快去得快的目标，鳄鱼群不以此为目标，但短期欧美日股似乎没有作为，部分资金调动炒作中港股市，可算是点心时间。

恒指昨天反弹，A股向上，港股大挟淡仓，对象是最多淡仓、走势最落后的残股，中资资源股早段急升，水泥、煤炭、金属、机械设备股上升，午后大市升幅扩大，中资保险、银行、券商股上升，两大重磅蓝筹汇控 、中移动 带动大市向上，全日共有888只股份上升。恒指昨天收报22,271点，上升463点。大市成交额647亿港元，沽空比率9.6%。中国内地最新的经济数据反映经济开始回稳，李克强稳增长的目标或可达到，也是这场反弹的憧憬主题。值得留意的是，中资股追落后，国企指数收报9,928点，突破7月份高位，并升穿下坠的50天线。大市反弹以周期性及落后股为主，公司业绩仍是影响个股的主要因素。精电 半年纯利按年增长193%，至1.01亿港元，毛利率明显提高至24.5%。瑞信指出，如果不计Hydis Technologies非现金减值亏损，上半年经常性纯利按年增长90%，至1.42亿港元，这间受惠日圆弱势的工业股，上半年订单有双位数增长，股价经调整过后，再次因业绩转强。

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美元兑瑞郎技术走势佳/ 苏子

美元兑瑞郎在上周四所造的0.9171低位，刚好为今年2月1日的0.9019低位及6月13日的0.9127低位所形成的上升支持线的重要支持位所在，而汇价触及上述低位后便在日线图呈现近似锤头的利好形态。上周五美元兑瑞郎已成功止跌回升，昨天欧洲市更进一步升至10天SMA的0.9265阻力以上，暂时最高曾见0.9275水平。如昨晚美元兑瑞郎能以大阳烛高收，则日线图在最近四个交易天便会呈现一组近似早晨之星的利好形态，将有利汇价进一步挑战今年5月22日的0.9839高位及7月9日的0.9751高位向下延伸的下降阻力线，留意目前此阻力线与20周保历加通道顶部阻力相若，若汇价短期内能以单边市形式突破上述两大阻力，对美元走势极具启示性，意味届时美元可望进入新一轮单边上升浪里运行，令美汇指数后市突破上月的84.75高位及考验甚至成功突破85心理关口的可能性不容抹煞。

短线而言，投资者可用美元兑瑞郎在上周四所造的0.9171低位作为美元走势的好淡判别位，如美元兑瑞郎稍后可以一直稳守上述低位之上波动，最后更成功升破100天SMA阻力收市，投资者已不宜看淡美元的走势，反而小心美元后市会因此出现一个超过一季以上的大型上升浪，并使到一众不愿止蚀的美元看淡的投资者招致严重损失。

昨天日本公布了较市场预期为差的GDP数据后，令市场相信日本政府可能推迟上调消费税的计划，故数据公布后，美元兑日圆曾自96.40水平附近急挫至95.90低位。但可惜跌势只是昙花一现，更已自上述低位大幅回升逾100点子至96.91高位，故走势暂对看淡者不利。倘若昨晚美元兑日圆显着在97关口以上收市，小心汇价在上周四所造的95.77低位成为短期底部的可能性将大幅上升，届时暂不宜再对美元兑日圆的短期走势看得太淡。

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