中国金融：建行将积极拓展海外业务，大力发展私人银行等战略性业务--行长

路透北京8月13日 - 中国建设银行 行长张建国称，下半年建行将积极拓展海外业务，统筹发展国内外市场，拓展收入渠道，并大力发展私人银行、投资银行、电子银行以及消费金融等战略性业务。

张建国在接受中国金融时报专访时指出，下半年建行还将在综合化经营上充分利用子公司资源，做好租赁、保险、信托、投行等跨界业务，并创新和拓展融智型中间业务服务，降低对融资型服务收入的依赖程度。

“从当前形势看，今后一段时期，7%左右的增速将是我国经济运行的常态，...未来建行仍将坚持走'综合性、多功能、集约化'的发展道路，坚持稳健经营，强化风险防控。”他称。

他并表示，面对人民币国际化和互联网金融的快速发展，建行将着力培育交易金融等具有巨大市场潜力的新型业务，加快全球经营网络布局，提升海内外一体化竞争能力，并加快发展电子银行业务。

对于建行未来的经营方式调整和盈利模式转变，建行董事长王洪章此前接受路透专访时曾表示，将重点培养交易金融业务、资本市场与投行业务、私人银行等新型业务；要把握人民币国际化机遇，加快海外业务布局；同时把握信息化机遇，在互联网金融上占领制高点；以及推动信贷零售化转型等。

而针对近期国家不断强化对于稳定经济发展的预期，盘活存量和用好增量是支持经济稳定发展的重要手段。张建国提到，盘活存量，就是要把停留在低效部门或环节的资金转出来，投向具备经济合理性的高效领域，让存量资金流动起来，加快周转速度，提高资金使用效率；用好增量，就是让增量资金流向实体经济，着力支持战略性新兴产业、‘三农’、小微企业、民生领域以及经济社会中薄弱环节，支持产业结构的调整和升级。

在盘活存量方面，建行已推出四项有利措施，包括有保有压加速从严重产能过剩行业的退出，加快资产证券化产品的发行等；用好增量方面，建行大力支持国家重点项目、民生领域以及经济社会发展薄弱环节；加大信贷结构调整力度；合理压缩转贴现业务总量；做好理财产品、中短期债券发行工作等。