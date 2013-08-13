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债券 | 2013年 8月 13日 星期二 09:08 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--8月13日-8月20日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。  
 日期   时间    国家   规模      发行细节
 8/13           意大             中长期债券
                利               
 8/13           日本             五年期公债
                                 
 8/13           日本             两个月期贴现国库券
                                 
 8/13           希腊             13周国库券
 8/14           德国   40亿欧元  标售10年期联邦债券
                                 
 8/15           日本             三个月期贴现国库券
 8/15           英国             2034年到期的公债
                                 
 8/16           日本             一年期贴现国库券
 8/19   1350    法国             标售国库券(BTF)
 8/20           日本             20年期政府公债
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/
TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
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 (编译 戴素萍 审校 石冠兰)
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