《全球主要国家债券发行预告》--8月13日-8月20日

标题新闻：贝莱德最大共同基金一资产组合经理称正买入黄金和美债等避险资产，以防全球政治风险
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期 时间 国家 规模 发行细节 8/13 意大 中长期债券 利 8/13 日本 五年期公债 8/13 日本 两个月期贴现国库券 8/13 希腊 13周国库券 8/14 德国 40亿欧元 标售10年期联邦债券 8/15 日本 三个月期贴现国库券 8/15 英国 2034年到期的公债 8/16 日本 一年期贴现国库券 8/19 1350 法国 标售国库券(BTF) 8/20 日本 20年期政府公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DIAR YCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/EU RCN] 美国现货公债 英国公债市场 [GB /CN] 伦敦美债 东京美债 [US/ TCN] 日本公债市场 中国债市 [CN /CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN- CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#EUB MK=> (编译 戴素萍 审校 石冠兰)
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IMF为国际货币基金组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡4月13日 - 南非兰特兑美元周四小涨，此前南非新财长吉加巴承诺，将努力避免南非信贷评等遭第三家评等机构下调至垃圾级。