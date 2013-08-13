《香港报摘》--其他报纸重要消息8月13日

* 东方日报

--停牌多月并已遭证监会申请其清盘的中金再生 ，被曾经多次力撑其清白的西京投资主席刘央，于场外以每股均价1港元，减持逾442万股中金再生。

--黄大仙现崇山继上周五将楼书上网后，发展商嘉里建设 争取楼盘在周内公布价单及销售安排，并考虑为买家提供优惠，以补贴部分税款开支。 * 星岛日报

--南丰发展董事总经理蔡宏兴蔡宏兴指出，九肚属于成熟之高级住宅地段，拥有较优质豪宅洋房，至于该区短期内另有最后两幅地皮于今明两月陆续截标，他表示公司同样感到兴趣，将研究项目入标，且不排除独资参与。 * 苹果日报

--据统计，目前内地至少出现14条「淘宝村」，意指村内几乎所有商家靠淘宝作为销售平台，于网上做生意。

--曾两度押后的招行 A+H供股计划终于再度出炉。据市场消息透露，刚于上月获中证监批准供股的招行，将于本周五公布中期业绩后宣布供股。据了解，招行供股比例为每10股供1.74股，供股价料不低于每股资产净值的9.29元人民币，集资约350亿元人民币。 * 明报

--星展香港近月密集推出多项网上服务，最新一项是设立网上开户服务，帮助客人缩短申请程序所需时间。该行现时通过网上银行所吸新客只占整体5%，其目标是在未来三年，将比重大幅提升至20%。 --中国平安保险 公布，今年1-7月的原保险保费总收入为1,630亿元人民币，按年增加13.3%，其中7月保费收入为187亿元人民币，按年升15.9%。 * 大公报

--市场消息指，亚洲联合财务行政总裁长原彰弘表示，若市况改善及估值理想，或考虑在本港主板上市，筹集资金用作内地扩充业务。

--新晨动力 受中国排放政策及产品组合变化影响，上半年盈利倒退5.16%至1.4亿元人民币，不派息。然而，董事长吴小安称，有信心全年达28.5万部引擎的销量目标。 * 文汇报

--恒生银行发布新一期《香港经济脉搏》报告，预期本港次季经济增长3.3%，按季加速0.5个百分点，由于香港次季经济活动转趋活跃，消费开支增长维持强劲，商业投资亦呈复苏迹象，但出口表现仍受内地经济放缓拖累。(完)