美国金融：杠杆操作上市交易基金造成股指波动加剧--FED研究

路透华盛顿8月12日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)一份研究显示，在2008-2009年金融危机期间，杠杆操作上市交易基金(Leveraged Exchange Traded Funds, LETF)的交易模式造成市场波动加剧，其操作也类似于造成1987年股市崩盘的投资组合保险策略。

LETF通常会承诺提供较基准股价指数每日变动放大数倍的变化，这类产品在美国的市场规模超过200亿美元。

在一份最近发表的论文中，美联储经济学家Tugkan Tuzun指称LETF每日调整投资组合的方法，也就是在指数上涨/下跌时买进/卖出的操作，可能会对指标股价造成明显冲击。

LETF交易行为的可预测性又使情势更形复杂；LETF的交易行为容易为他人所预期，特别是在交易日当中的最后一个小时交易，导致交易量增加。

Tuzun在论文中指出，“LETF调整投资组合对于金融市场价格的潜在冲击是很明显的，尤其是在在2008-2009年金融危机期间及欧洲主权债务危机高峰时。”这份论文并不代表美联储的看法。

自从所谓的5月市场闪崩(Flash Crash of May)事件发生后，市场便高度关注自动程式交易，在此同时，与投资组合保险相关的电脑程式卖盘，被视为是1987年10月19日黑色星期一股票大跌的主因。

Tuzun写道，“虽然没有证据显示LETF干扰股票市场，但可以合理怀疑的是，在市场波动性偏高期间，其在回应市场大幅波动所造成的影响可能达到‘连串’反应的转折点。”

他同时警告称，LETF习惯在每个交易日末了调整仓位的做法，可能引发“不成比例的价格变化”，进而损及其他投资人信心。

他称，“若市场以遭到打压的价格作收，则隔日股票市场可能面临大量投资人外逃。”

欲浏览完整研究论文，请点选美联储网站：(here)(完)