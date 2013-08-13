路透调查：欧洲央行前瞻性指引料维持再融资利率于低位--交易商

标题新闻：法国极右翼总统候选人勒庞称若她当选，保护主义将带动经济增速在2021年前达到2.5%
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透班加罗尔8月13日 - 周一公布的路透调查显示，大多数受访交易商认为，欧洲央行(ECB)的前瞻性指引在未来一年将保持再融资利率在低水准不变。
欧洲央行8月1日保持再融资利率在0.5%的纪录低位不变，并确认在“较长期内”保持利率在当前或更低的水平。
受访的19家大型欧元区货币市场交易商中，有14家认为央行在较长期内不收紧政策的前瞻性指引，将有助于银行间贷款利率在未来12个月内维持在低点。
其余五家交易商则认为没有帮助。
欧洲央行的前瞻性指引，是在美国联邦储备理事会(美联储/FED)计划放缓购债步伐造成市场动荡之后发布的。
欧洲央行打破从不预先承诺的惯例，帮助欧元银行间拆放款利率(Euribor)脱离美联储暗示可能开始缩减购债规模后触及的高位。
在ECB会议后，三个月期Euribor 从0.222%跌至0.217%--仍高于联储主席贝南克5月发表证词前的0.198%。Euribor周一最新报0.226%。
对23家交易商进行的调查显示，欧洲央行将在一周例行再融资操作中释出1,000亿欧元(1,335亿美元)，规模与本周将到期的994亿欧元相当。
参与调查的交易商亦预计，在偿还三年期危机贷款方面，银行业下周的还债规模可能为11亿欧元，略高于本周的7亿欧元--是银行自1月底开始自愿偿还贷款以来的次低水平。(完) (编译 洪曦; 审校 沈以文)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨，分析师称，因在本周跌至一年低点后出现逢低承接买盘，且豆粕期货走强。
路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收高，分析师表示，因在美国三日长周末假期前有技术性买盘和回补空头，且担心美国中西部玉米种植开局缓慢。