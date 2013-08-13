路透调查：欧洲央行前瞻性指引料维持再融资利率于低位--交易商

路透班加罗尔8月13日 - 周一公布的路透调查显示，大多数受访交易商认为，欧洲央行(ECB)的前瞻性指引在未来一年将保持再融资利率在低水准不变。

欧洲央行8月1日保持再融资利率在0.5%的纪录低位不变，并确认在“较长期内”保持利率在当前或更低的水平。

受访的19家大型欧元区货币市场交易商中，有14家认为央行在较长期内不收紧政策的前瞻性指引，将有助于银行间贷款利率在未来12个月内维持在低点。

其余五家交易商则认为没有帮助。

欧洲央行的前瞻性指引，是在美国联邦储备理事会(美联储/FED)计划放缓购债步伐造成市场动荡之后发布的。

欧洲央行打破从不预先承诺的惯例，帮助欧元银行间拆放款利率(Euribor)脱离美联储暗示可能开始缩减购债规模后触及的高位。

在ECB会议后，三个月期Euribor 从0.222%跌至0.217%--仍高于联储主席贝南克5月发表证词前的0.198%。Euribor周一最新报0.226%。

对23家交易商进行的调查显示，欧洲央行将在一周例行再融资操作中释出1,000亿欧元(1,335亿美元)，规模与本周将到期的994亿欧元相当。