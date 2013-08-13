《综述》中国公开市场操作又寒市场心，资金利率下行空间或有限

* 三年央票续做利空还没过去，七天逆回购利率高于二级

* 债券市场雪上加霜，资金和一二级市场均未逃厄运

* 逆回购利率下行空间或不大，在接近形成新资金中枢

* 信心脆弱利率风险犹在，债券收益率存继续上行空间

作者 曹巍浩

路透北京8月13日 - 本已疲弱的中国债市可谓是祸不单行，公开市场三年央票续做的利空还未消化，央行周二又将七天逆回购利率定在高于二级市场的水平。资金利率应声走高，一二级债市收益率联袂上行，基准10年国债收益率再次刷新近两年来新高。

尽管近期现券收益率上行幅度已不小，市场主流预期公开市场逆回购利率下行空间已不大，新的资金利率均衡水平或在达成，然市场信心脆弱，资金价格中枢未落定前，利率风险犹在。

央行周一晚间公告称当日公开市场到期续作755亿元人民币三年期央票，利率3.50%。 周二央行进行110亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率3.9%，虽较最近一期的4%走低，但大幅高于昨日二级市场同期限收盘加权利率3.6827%。

“三年央票明确传达了政策信号，不要对政策抱有太大幻想，”国泰君安证券首席债券分析师徐寒飞称，“逆回购就是个‘温度计’，不是冷水或热水壶；是稳定预期，不是提供多余流动性的。就是有这么个工具在这，需要可以借，也可以低价在二级借。”

他认为，央行货币政策意图逐渐清晰可能彻底改变机构对中长期流动性的预期，对市场形成“不能承受之重”，中长端收益率的上升仍然在持续，投资者需要保持耐心，继续防御以等待更好的时机。

逆回购结果公布后，银行间隔夜质押式回购加权利率 从周一收盘的不足3%，大涨逾20个基点至3.20%上方。二级市场随之走弱，基准剩余期限约9.78年的附息国债130011券最新成交收益率 在3.90%，盘中高点至3.93%，续创近两年新高，上日收报3.83%。

一级发行市场亦难改疲势。国开行 周二增发今年五期固息金融债，受短期资金面支撑，一年期品种需求较好，中标收益率略低于二级市场；而三年及三年以上品种则受央票续发等中长期流动性担忧影响，招标结果均创该机构年内同期固息债招标结果新高。

**资金利率回落空间已有限**

3.9%的七天逆回购利率一出，机构哀叹一片。市场主流预期，资金均衡价格进一步回落的空间已小，与此相对应的是，资产仍将继续定价，债券收益率存继续上行空间。

北京一国有大行交易员称，“昨日市场7天（回购）利率已下探至3.68%，但公开市场7天逆回购利率仅下降10bp至3.9%，可能显示短期利率已经调整接近央行心理价位。”

多位市场人士亦持类似判断。北京另一国有大行交易员即表示，近期逆回购发行量偏小，中标利率降幅又大幅收窄，均表明央行放松的动力弱，未来逆回购利率下行的空间或小。

从上述言论推测，市场或已在接近新的资金中枢，下探空间有限，机构随之已在考虑资产定价问题。

去年下半年，央行曾稳定开展逆回购操作。大多数时间里，七天期逆回购中标利率为3.35%；与之相对应，二级七天质押式回购加权收益率均值为3.37%。

另外，2012年三季度与四季度实际国内生产总值(GDP)同比增速分别为7.4%和7.9%；去年居民消费价格指数(CPI)比前年上涨2.6%。同期，基准10年期国债收益率 下半年均值为3.45%。