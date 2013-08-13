更新版 1-新债招标：国开三年及以上增发债中标利率创年内新高，受流动性疑虑拖累

* 一年期品种受短期资金面影响，招标结果低于二级
* 央行逆回购继续量价齐跌，但中标利率降幅有限
* 三年及以上期限品种均创同期限品种招标结果年内新高
* 央票续做，机构对现券中长期品种愈发悲观
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路透上海8月13日 - 中国国家开发银行 周二增发今年五期固息金融债，受短期资金面支撑，一年期品种需求较好，中标收益率略低于二级市场；而三年及三年以上品种则受央票续发等中长期流动性担忧影响，招标结果均创该机构年内同期固息债招标结果新高。
他们并表示，现券二级近期中长期品种走势孱弱，而宏观经济基本面向好迹象明显，现券走势进一步承压，亦抑制今日国开中长端品种的招标需求。
“逆回购接着操作，短期资金面对一年期品种形成支撑，相对风险小一点，拿的机构也比较多，”华南一券商交易员表示，但是逆回购量少，利率偏高，而且央票还在续作，中长期品种承压较大。
央行周一晚间公告称，当日到期续做了755亿元人民币三年期央票，利率3.50%；到期续做的标的券为周二(13日)到期的1001069，到期规模为860亿元。
央行公开市场今日进行110亿元人民币七天期逆回购操作，较上周二的120亿元略缩量，七天期逆回购中标利率为3.90%，上次为4.00% 。
上海一银行交易员称，目前看来机构基本没什么配置需求。本周市场新债供给压力本来就大，而今天受逆回购招标利率偏高影响，现券二级收益率走高 ，再加上昨日央票续作消息增加了长端利率上行的风险，若未来二级国债收益率继续走高的话，国开债收益率仍有可能继续上行。
一级市场招标结果欠佳，亦推动二级市场中长债收益率走高。周二早盘10年国债成交最高升至3.91%，再创近两年新高。
具体招标结果如下：
一年 三年 五年 七年 10年
中标收益率 4.1685% 4.3220% 4.4311% 4.5947% 4.6944%
预测均值 4.17% 4.28% 4.37% 4.49% 4.55%
边际中标收益率 -- 4.3632% 4.4621% 4.6374% --
投标倍数 2.11 2.31 2.08 1.68 1.25
银行间市场国开行固息债到期收益率曲线 显示，1/3/5/7/10年品种最新收益率分别为4.2070%、4.2830%、4.3739%、4.4996%和4.5531%。
国开行于7月2日首次发行的今年第27-31期固息债，期限包括1/3/5/7/10年，票面利率分别为3.91%、3.9799%、4.0205%、4.0866%和4.17%。
上述增发债的具体条款如下：
第27-31期增发债
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发行总量 至多300亿元；其中，一/三/10年期上限60亿元，
五年期上限70亿元，七年期上限50亿元
期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
招标时间 8月13日
1/3/5年：9:30-10:30
7/10年：9:30-11:10
招标方式 1/10年：单一价格(荷兰式)招标方式
3/5/7年：多重价格(美国式)招标方式
缴款日/起息日 8月16日/7月18日
分销期 8月14日-8月16日
上市日 一年：8月20日；
三年、五年、七年和10年：8月22日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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国开行并称，上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易。
目前国开行多期债同发的模式有五期固息债同发(福娃债)、浮息债四债联发(F4)、福娃债中选择四个期限品种债同发，以及固息浮息债同时混合增发。(完)
(发稿 吴芳; 审校 林高丽)