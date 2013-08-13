中国个股：宝钢股份宣布9月份主要钢材售价上调

路透上海8月13日 - 中国最大钢厂之一的宝钢股份 周二宣布，9月其主要钢材售价上涨，热轧产品在8月份价格基础上调高150-250元人民币/吨，冷轧产品的部分品种上调120元/吨。

另外，酸洗产品和镀铝锌板9月售价均普遍上调120元/吨、热镀锌、电镀锌等类别大部分产品上调120元/吨、部分无取向电工钢和取向电工钢全部产品均上调120元/吨。

此前宝钢8月的主要钢材售价在7月基础上保持不变。 (完)

欲了解详情，可点选东方钢铁在线网站（here） (发稿 林琦；审校 林高丽)