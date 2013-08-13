中国个股：宝钢股份宣布9月份主要钢材售价上调

标题新闻：法国极右翼总统候选人勒庞称若她当选，保护主义将带动经济增速在2021年前达到2.5%
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路透上海8月13日 - 中国最大钢厂之一的宝钢股份 周二宣布，9月其主要钢材售价上涨，热轧产品在8月份价格基础上调高150-250元人民币/吨，冷轧产品的部分品种上调120元/吨。
另外，酸洗产品和镀铝锌板9月售价均普遍上调120元/吨、热镀锌、电镀锌等类别大部分产品上调120元/吨、部分无取向电工钢和取向电工钢全部产品均上调120元/吨。
此前宝钢8月的主要钢材售价在7月基础上保持不变。 (完)
欲了解详情，可点选东方钢铁在线网站（here） (发稿 林琦；审校 林高丽)
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路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收盘下跌，分析师称，因预计美国大平原冬麦种植地带将有对作物有利的降雨，交易员在美国三日长周末前轧平头寸。
路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨，分析师称，因在本周跌至一年低点后出现逢低承接买盘，且豆粕期货走强。