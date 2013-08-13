港股业绩：利丰中期净利按年大减69%，低于市场预估

标题新闻：法国极右翼总统候选人勒庞称若她当选，保护主义将带动经济增速在2021年前达到2.5%
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路透香港8月13日 - 环球消费品出口及物流集团香港利丰公司 周二公布，2013年中期净利为0.96亿美元，按年减少69%。这是因为营业额占比最大的欧美市场消费气氛尚未回暖。
此亦低于四位分析师平均预估1.50亿美元；利丰去年同期净利为3.12亿美元。
为沃尔玛 和Target 等大型连锁店采购的利丰在收盘后公告，今年上半年的核心经营溢利为2.23亿美元，较上年同期的2.21亿增长1%。
利丰今日收报10.54港元，涨1.35%。今年迄今跌逾22%，表现远逊于大盘恒生指数 的跌0.55%，也是指数成份股中跌幅第四大。(完) 浏览利丰其他新闻,请点选 浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here) (记者 李珊珊；撰写 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收盘下跌，分析师称，因预计美国大平原冬麦种植地带将有对作物有利的降雨，交易员在美国三日长周末前轧平头寸。
路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨，分析师称，因在本周跌至一年低点后出现逢低承接买盘，且豆粕期货走强。