港股业绩：利丰中期净利按年大减69%，低于市场预估

路透香港8月13日 - 环球消费品出口及物流集团香港利丰公司 周二公布，2013年中期净利为0.96亿美元，按年减少69%。这是因为营业额占比最大的欧美市场消费气氛尚未回暖。

此亦低于四位分析师平均预估1.50亿美元；利丰去年同期净利为3.12亿美元。

为沃尔玛 和Target 等大型连锁店采购的利丰在收盘后公告，今年上半年的核心经营溢利为2.23亿美元，较上年同期的2.21亿增长1%。

利丰今日收报10.54港元，涨1.35%。今年迄今跌逾22%，表现远逊于大盘恒生指数 的跌0.55%，也是指数成份股中跌幅第四大。(完) 浏览利丰其他新闻,请点选 浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here) (记者 李珊珊；撰写 雷美珍; 审校 杨淑祯)